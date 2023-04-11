М Марина Хочу поблагодарить от себя и моего начальства за этот отдых, который вы организовали! Спасибо Вам большое ❤️ Им все понравилось 👍

Е Евгений спасибо за рыбалку вам, хотел показать сыну как это происходит и он в восторге остался, походу будущего рыбака теперь воспитываем)) вернёмся 100%

А Анатолий Все вышло замечательно. Спасибо за организацию и отдельная благодарность Илье и Ивану.