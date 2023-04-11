Два дня на Малом море: неподражаемый лед, лучшие виды, мириады звезд, огненные рассветы и закаты. И, конечно же, омулевая рыбалка — охота на уникальный трофей от батюшки Байкала. Минимум слов и максимум развлечений — собирайтесь скорее, будет интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тураЧто Вас ждет День первый: Тажеранские степи и лед Байкала Мы встретимся с вами в аэропорту города Иркутска и прямиком отправимся на Малое Море, но не на автобусе или комфортабельном автомобиле, а на серьезных джипах. Только там, где нет дорог, можно увидеть самое интересное и получить лучшие виды и фото. Вы пересечете Тажеранские степи — дом кочевников и первых поселенцев. Увидите творение рук человека, созданное несколько тысяч лет назад, — петроглифы в долине реки Анги. Вашему взору предстанут величественные торосы, незабываемые ледовые гроты, замысловатые ледяные узоры, уходящие за горизонт. Конечно, мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть все эти красоты на фото. На ночлег вы остановитесь на льду Байкала! Для простого обывателя это что-то, выходящее за грань разумного. Мало того, что на улице ветер и бодрящий морозец, так еще и под ногами не твердая земля. Испытание для людей, крепких духом. Не стоит переживать: командой проекта все давно продумано, решено и опробовано не единожды. Отдыхайте, завтра нас ждет длинный и не менее насыщенный день. День второй: ловля омуля Утро второго дня будет посвящено двум занятиям: первое — любование Байкальским льдом, второе — охота на знаменитого эндемика озера, омуля. После завтрака для вас проведут мастер-класс по подледной рыбалке на омуля. И посмотреть будет на что! Объект ловли обитает на глубинах более 100 метров, для рыбалки используются снасти, сопоставимые с морскими, ловят на уникальные приманки, изготовленные местными умельцами. После обучения вы приступите к рыбалке. Прогулялись, порыбачили, пора бы подкрепиться. На обед вам подадут блюда, приготовленные в лагере на мангале. Вкуснейший плов, ароматный шашлычок, а может быть ушица с дымком. Все будет очень и очень вкусно. Когда вы поймаете свой трофей, естественно, захочется из него что-нибудь приготовить. Здесь это не проблема. Сотрудники лагеря специально для вас проведут мастер-класс по приготовлению омуля самыми популярными на Байкале способами — горячее копчение и строганина. Деликатесы, которые обязательно необходимо попробовать в этом путешествии! Ближе к вечеру наступит момент попрощаться с лагерем и рыбаками, за вами прибудет комфортабельный транспорт, чтобы вернуть вас в славный город Иркутск. По пути мы обязательно остановимся в кафе, чтобы еще раз насладится этнической кухней. Важная информация Для того, чтобы все прошло максимально комфортно, пару слов об экипировке:
- Одеваться необходимо многослойно. Первый слой — термобелье. Обеспечивает тепло и отводит влагу.
- Второй слой — флисовый костюм или что-то похожее. Сохраняет тепло. В нем удобно рыбачить внутри палатки и ненадолго выходить на улицу, не одевая громоздкую верхнюю одежду.
- Третий слой — зимняя не продуваемая куртка или комбинезон. Пригодится для активной части поездки, катания на льду и рыбалки вне палатки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкал
- Пролив Малое море
- Остров Ольхон
- Река Анга
- Тажеранские степи
- Мыс Кобылья голова
- Остров Огой
- Поселок Хужир
Что включено
- Трансферы по программе из Иркутска и обратно
- Проживание и питание в кемпинге «Клевое Место»
- Прокат снаряжения для рыбалки
- Услуги гидов
- Мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Размещение в отеле в г. Иркутск
- Питание в кафе в первый день
- Авиа и ж/д билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Иркутск. Ул. Ширямова 13
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Спасибо, что выбрали наш тур! Для того, чтобы все прошло максимально комфортно, пару слов об экипировке:
- Одеваться необходимо многослойно. Первый слой - термобелье. Обеспечивает тепло и отводит влагу
- Второй слой - флисовый костюм или что-то похожее. Сохраняет тепло. В нем удобно рыбачить внутри палатки и ненадолго выходить на улицу, не одевая громоздкую верхнюю одежду
- Третий слой - зимняя не продуваемая куртка или комбинезон. Пригодится для активной части поездки, катания на льду и рыбалки вне палатки
- С нетерпением ждем вас в гости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
11 апр 2023
Хочу поблагодарить от себя и моего начальства за этот отдых, который вы организовали! Спасибо Вам большое ❤️ Им все понравилось 👍
Е
Евгений
22 мар 2023
спасибо за рыбалку вам, хотел показать сыну как это происходит и он в восторге остался, походу будущего рыбака теперь воспитываем)) вернёмся 100%
А
Анатолий
12 мар 2023
Все вышло замечательно. Спасибо за организацию и отдельная благодарность Илье и Ивану.
А
Александра
21 фев 2023
Оххх, ребятки вы молодцы 🔥🔥 Спасибо за пережитые эмоции) Мы, конечно, не вернулись с огромным уловом, но знаете, это ни капельки не испортило впечатления 🔥 Посетим ваш лагерь еще поближе к марту)
Тур входит в следующие категории Байкала
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