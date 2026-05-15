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Рождество на Байкале

Тур на первый лёд Байкала в новогодние праздники
Рождество на БайкалеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Рождество на БайкалеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Рождество на БайкалеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас в тур на Байкал! Новогодние праздники отличное время, когда природа поражает своей красотой любого путешественника. Этот тур включает в себя посещение основных достопримечательностей вокруг острова Ольхон и активности в течении дня. Лучшее сочетание цена-качество в категории бюджетных туров по Байкалу. Подарите себе Байкал на Рождество - начните год с настоящей красоты!

  • Прозрачный лед Байкала. Знаменитое чудо природы заряжает настроением и позитивом на 200%. На Рождество вы сможете насладиться первым, кристально чистым льдом Байкала!
  • Ледяные гроты и пещеры. Сосульки и наплески самых разнообразных форм и видов удивят каждого. Настоящее царство снежной королевы на Байкале.
  • Метановые пузыри. Сделайте удивительные фотографии на фоне необычных пузырей застывших в прозрачном льду Байкала. Взорвите лайками свои соцсети!
  • Обеды на природе. Попробуйте блюда бурятской кухни, ароматную уху из омуля и чай на сибирских травах. Трапеза в красивом месте запоминается надолго!
  • Байкальский поцелуй. Отведайте самый необычный коктейль. Наши гиды покажут разные варианты его приготовления. Хорошее настроение гарантировано!)

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - поселок Хужир - Мыс Бурхан

Встреча участников группы в аэропорту г. Иркутска в 9-30. Отправление на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes или Ford) в направлении озера Байкал. Время в пути составит около четырех часов. По пути вы остановитесь в кафе на обед, где попробуете блюда традиционной бурятской кухни.

Часть нашего пути пройдет по удивительно красивому участку Тажеранских степей. Ярко синее небо, желтая трава и белоснежные шапки холмов создают потрясающе красивый пейзаж. Обязательно сделаем здесь небольшую остановку на фотостоп. Далее вы окажетесь на ледовой переправе где мы пересядем на судно на воздушной подушке и поедем к острову Огой. Вы сделаете знаменитые фотографии культового выступа скалы коготь дракона и поднимитесь на самый верх острова, где осмотрите буддистскую Ступу просветления, дарующую спокойствие и исполняющую желания. Обойдите ее несколько раз по кругу и загадайте желание. Так же увидите наплески. Ориентировочное время прибытия в поселок Хужир 17-00. Заселение в отель. Ужин самостоятельно. Отдых.

Питание: обед

Иркутск - поселок Хужир - Мыс БурханИркутск - поселок Хужир - Мыс БурханИркутск - поселок Хужир - Мыс Бурхан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Скала Шаманка - мыс Три брата - Хобой - Шунтэ

Завтрак. В 10:00 отправление на автомобиле к скале Шаманка и выезд на север острова Ольхон по верху. По дороге у вас будет шанс увидеть яков. Остановка и осмотр необычной скульптуры Даши Намдакова Хранитель Байкала. Обед на природе. Посещение мыса Хобой с верхней смотровой площадки. Фотостопы у самых высоких скал восточной и западной стороны острова. Впечатлитесь масштабными и захватывающими виды на Большое и Малое море Байкала. Можно красиво сфотографировать ритуальные столбы сэргэ. Возвращение в отель в 17-00. Отдых.

Питание: завтрак, обед

Скала Шаманка - мыс Три брата - Хобой - ШунтэСкала Шаманка - мыс Три брата - Хобой - ШунтэСкала Шаманка - мыс Три брата - Хобой - Шунтэ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Хужир - Южная часть Ольхона - Иркутск

Завтрак. Выселение из отеля. Мы оставим вещи на ресепшен и отправимся в путешествие в 10-00 отправление в заливы южной части острова Ольхон для наблюдения за метановыми пузырями застывшими в толще воды. Далее отправляемся к скальному массиву Трезубец, с которого открываются очень красивые виды во все стороны. Сама геология этого места поражает своей красотой — желтые мхи на темных камнях создают отличный контраст. Переезд до западного побережья острова и осмотр панорамных видов на Большое море Байкала. Обед на природе. Насладитесь ароматами приготовленной специально для вас ухи из омуля, согрейтесь горячим травяным чаем, вдохните запах соснового леса и просто скажите как же хорошо! . По окончание поездки нас будет ждать багаж и мы садимся на судно на воздушной подушке и переправляемся через ольхонские ворота. Там нас будет ждать автобус он отвезет вас в Иркутск. Окончание программы в 19:00 на площади у отеля Ангара.

Питание: завтрак, обед

Хужир - Южная часть Ольхона - ИркутскХужир - Южная часть Ольхона - ИркутскХужир - Южная часть Ольхона - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельном гостевом комплексе в поселке Хужир. Двухместное размещение (или одноместное за доп. плату)
  • Питание в туре: завтраки и обеды
  • Трансферы и все перемещения по программе
  • Экскурсии и активности
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелет (переезд) до Иркутска и обратно
  • Ужины
  • Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, сувениры и т. д
  • Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья
Пожелания к путешественнику

В путешествии могут принять участие туристы от 10 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
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5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Байкала

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