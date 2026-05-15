Описание тура
Приглашаем вас в тур на Байкал! Новогодние праздники отличное время, когда природа поражает своей красотой любого путешественника. Этот тур включает в себя посещение основных достопримечательностей вокруг острова Ольхон и активности в течении дня. Лучшее сочетание цена-качество в категории бюджетных туров по Байкалу. Подарите себе Байкал на Рождество - начните год с настоящей красоты!
- Прозрачный лед Байкала. Знаменитое чудо природы заряжает настроением и позитивом на 200%. На Рождество вы сможете насладиться первым, кристально чистым льдом Байкала!
- Ледяные гроты и пещеры. Сосульки и наплески самых разнообразных форм и видов удивят каждого. Настоящее царство снежной королевы на Байкале.
- Метановые пузыри. Сделайте удивительные фотографии на фоне необычных пузырей застывших в прозрачном льду Байкала. Взорвите лайками свои соцсети!
- Обеды на природе. Попробуйте блюда бурятской кухни, ароматную уху из омуля и чай на сибирских травах. Трапеза в красивом месте запоминается надолго!
- Байкальский поцелуй. Отведайте самый необычный коктейль. Наши гиды покажут разные варианты его приготовления. Хорошее настроение гарантировано!)
Программа тура по дням
Иркутск - поселок Хужир - Мыс Бурхан
Встреча участников группы в аэропорту г. Иркутска в 9-30. Отправление на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes или Ford) в направлении озера Байкал. Время в пути составит около четырех часов. По пути вы остановитесь в кафе на обед, где попробуете блюда традиционной бурятской кухни.
Часть нашего пути пройдет по удивительно красивому участку Тажеранских степей. Ярко синее небо, желтая трава и белоснежные шапки холмов создают потрясающе красивый пейзаж. Обязательно сделаем здесь небольшую остановку на фотостоп. Далее вы окажетесь на ледовой переправе где мы пересядем на судно на воздушной подушке и поедем к острову Огой. Вы сделаете знаменитые фотографии культового выступа скалы коготь дракона и поднимитесь на самый верх острова, где осмотрите буддистскую Ступу просветления, дарующую спокойствие и исполняющую желания. Обойдите ее несколько раз по кругу и загадайте желание. Так же увидите наплески. Ориентировочное время прибытия в поселок Хужир 17-00. Заселение в отель. Ужин самостоятельно. Отдых.
Питание: обед
Скала Шаманка - мыс Три брата - Хобой - Шунтэ
Завтрак. В 10:00 отправление на автомобиле к скале Шаманка и выезд на север острова Ольхон по верху. По дороге у вас будет шанс увидеть яков. Остановка и осмотр необычной скульптуры Даши Намдакова Хранитель Байкала. Обед на природе. Посещение мыса Хобой с верхней смотровой площадки. Фотостопы у самых высоких скал восточной и западной стороны острова. Впечатлитесь масштабными и захватывающими виды на Большое и Малое море Байкала. Можно красиво сфотографировать ритуальные столбы сэргэ. Возвращение в отель в 17-00. Отдых.
Питание: завтрак, обед
Хужир - Южная часть Ольхона - Иркутск
Завтрак. Выселение из отеля. Мы оставим вещи на ресепшен и отправимся в путешествие в 10-00 отправление в заливы южной части острова Ольхон для наблюдения за метановыми пузырями застывшими в толще воды. Далее отправляемся к скальному массиву Трезубец, с которого открываются очень красивые виды во все стороны. Сама геология этого места поражает своей красотой — желтые мхи на темных камнях создают отличный контраст. Переезд до западного побережья острова и осмотр панорамных видов на Большое море Байкала. Обед на природе. Насладитесь ароматами приготовленной специально для вас ухи из омуля, согрейтесь горячим травяным чаем, вдохните запах соснового леса и просто скажите как же хорошо! . По окончание поездки нас будет ждать багаж и мы садимся на судно на воздушной подушке и переправляемся через ольхонские ворота. Там нас будет ждать автобус он отвезет вас в Иркутск. Окончание программы в 19:00 на площади у отеля Ангара.
Питание: завтрак, обед
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельном гостевом комплексе в поселке Хужир. Двухместное размещение (или одноместное за доп. плату)
- Питание в туре: завтраки и обеды
- Трансферы и все перемещения по программе
- Экскурсии и активности
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до Иркутска и обратно
- Ужины
- Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, сувениры и т. д
- Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья
Пожелания к путешественнику
В путешествии могут принять участие туристы от 10 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)