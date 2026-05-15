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Иркутск - поселок Хужир - Мыс Бурхан

Встреча участников группы в аэропорту г. Иркутска в 9-30. Отправление на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes или Ford) в направлении озера Байкал. Время в пути составит около четырех часов. По пути вы остановитесь в кафе на обед, где попробуете блюда традиционной бурятской кухни.

Часть нашего пути пройдет по удивительно красивому участку Тажеранских степей. Ярко синее небо, желтая трава и белоснежные шапки холмов создают потрясающе красивый пейзаж. Обязательно сделаем здесь небольшую остановку на фотостоп. Далее вы окажетесь на ледовой переправе где мы пересядем на судно на воздушной подушке и поедем к острову Огой. Вы сделаете знаменитые фотографии культового выступа скалы коготь дракона и поднимитесь на самый верх острова, где осмотрите буддистскую Ступу просветления, дарующую спокойствие и исполняющую желания. Обойдите ее несколько раз по кругу и загадайте желание. Так же увидите наплески. Ориентировочное время прибытия в поселок Хужир 17-00. Заселение в отель. Ужин самостоятельно. Отдых.

Питание: обед

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