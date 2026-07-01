Описание тура
В течение 7 дней нас ждет активный треккинг на священном Байкале, скованном изумрудным, переливающимся на солнце льдом. Мы посетим сердце Байкала остров Ольхон, увидим буддийскую Ступу Просветления на острове Огой, овеянный легендами шаманский мыс Бурхан, будем восхищаться уникальным голубым льдом на мысе Хобой и обязательно встретим рассвет над самым огромным озером нашей Земли. А еще покатается по льду Байкала на коньках и даже на шипованных велосипедах!
Данный маршрут разработан для тех, кто хочет комфортно провести свой отпуск на Байкале. На все прогулки группа ходит налегке, а ночует в номерах на теплой турбазе.
Протяженность маршрута: 54,3 км.
Программа тура по дням
Город Иркутск село Сахюрта озеро Байкал
До 11:00 по местному времени (Мск+5) сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью Vip).
Переезд на микроавтобусе в село Сахюрта (около 4-5 часов).
Город Иркутск село Сахюрта озеро Байкал.
Спустя несколько часов, комфортный трансфер привезет нас к самому глубокому, пресноводному озеру нашей планеты озеру Байкал.
Сегодня мы впервые увидим и прикоснемся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный. На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха.
Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули:))).
В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал!
Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.
Активная часть пешком: 2 км.
Остров Огой, Буддисткая ступа просветления
Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ.
С утра едем на остров Огой. Наверняка вы уже поняли, что в походе по льду Байкала мы не только ходим, но и ездим на машине! Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску. За безопасностью дороги лично наблюдает Мчс.
Зимний тур на Байкал невозможно представить без посещения острова Огой. Приехав сюда, попадем в священное для буддистов место. Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезенные из разных уголков мира.
Затем едем в самое сердце Байкала на остров Ольхон. В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ.
Если вы отправились в треккинг на Байкал с детьми, то их отдых явно украсит прогулка в царство разрисованных кораблей. Грозная рыба-пила и инопланетный корабль несомненно оживят фото этого дня!
Шаман-скала скалистый мыс, уходящий в изумрудную, байкальскую воду. Эта скала является символом Великого Байкала.
Также это место именуют мыс Бурхан. Бурхан главное божество Байкала, который некогда жил в сквозной пещере в Шаман-скале. В древности здесь часто совершались жертвоприношения хозяину острова. В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах.
Какой же зимний тур на озеро Байкал обойдется без посещения сувенирного рынка? Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине.
Активная часть треккинга: 5,3 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Малое море, поход на мыс Кобылья Голова
После завтрака, идем на нашу первую зимнюю прогулку! Не удивляйтесь, мы будет именно Ходить пешком по льду во время тура на Байкал. В феврале толщина льда Байкала достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле. В это время прогулки по льду Байкала становятся любимым занятием туристов =))
Всю неделю мы живем возле Малого моря - это мелководный пролив, отделенный островом Ольхон от остального Байкала. Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота.
В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью. На эту тему инструктор припас туристические легенды;)). Сегодня в туре на Байкала впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий!
На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе.
Активная часть треккинга: 21 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины
Мыс Хобой обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал. Туры в это место невероятно популярны!
Мы с вами уже многое посмотрели на Байкале и, казалось бы, лёд нас уже не может удивить. Но нет! Вы ещё не видели зимний мыс Хобой, который находится на самом севере острова Ольхон. Это место окутано древними легендами и преданиями.
Музей Льда, Царство Снежной королевы как только не называют наши туристы этот поход! Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах.
Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины Байкала. Это невероятное зрелище!!
Активная часть треккинга: 5,2 км, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов.
Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй
С утра будем кататься по льду Байкала:)). Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды. Кататься на великах по льду это оооооочень круто!!
Сегодня будет треккинг на Байкале, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй.
На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям. Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь Байкала.
Каждый день вы будете узнавать что-то новое про лёд Байкала. Тур в эти места подарит вам новое слово - сокуи. Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов. Поздней осенью сердитые, байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки.
Активная часть треккинга: 14,1 км, перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьер
Сегодня отправляемся в Бугульдейку! В поселке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой! Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи.
Также в этот день похода на зимний Байкал посетим еще одно удивительное место Мраморный карьер. Когда-то в нем велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены. Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора. Здесь всегда получаются необычные фото!
Активная часть треккинга: 4,5 км, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Возвращение в город Иркутск
Сегодня прощаемся с зимним Байкалом и его потрясающим льдом. До новых встреч!
Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск.
13:30-14:30 по местному времени (Мск+5) - прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на Уазиках
- Проживание в поселке Сахюрта на базе отдыха Наратэй: двух-, трехместные номера Стандарт, удобства в номере
- Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-5), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости)
- Регистрация группы в Мчс
- Входные билеты в Забайкальский национальный парк
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
- Питание во время трансфера: обед в День 1, 6
- По желанию, прокат коньков, велосипедов
- Страховка (не обязательно)
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
- Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
- Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
- Кофта и штаны из флиса.
- Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны.
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
- Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски.
- Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры
- Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы)
- Шапка
- Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица
- Перчатки - 2 пары
- Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем.
- Очки солнцезащитные Обязательно.
- В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза.
- Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Термос (объем не менее 1 л на человка)
- Кружка, ложка
- Фонарик
- Туалетная бумага
- Для ходьбы на турбазе: спортивные брюки, Футболка, шлепки
- Нижнее белье
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расческа
- Нитка, иголка
- Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
- Индивидуальная аптечка