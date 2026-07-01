2 день

Остров Огой, Буддисткая ступа просветления

Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ.

С утра едем на остров Огой. Наверняка вы уже поняли, что в походе по льду Байкала мы не только ходим, но и ездим на машине! Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску. За безопасностью дороги лично наблюдает Мчс.

Зимний тур на Байкал невозможно представить без посещения острова Огой. Приехав сюда, попадем в священное для буддистов место. Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезенные из разных уголков мира.

Затем едем в самое сердце Байкала на остров Ольхон. В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ.

Если вы отправились в треккинг на Байкал с детьми, то их отдых явно украсит прогулка в царство разрисованных кораблей. Грозная рыба-пила и инопланетный корабль несомненно оживят фото этого дня!

Шаман-скала скалистый мыс, уходящий в изумрудную, байкальскую воду. Эта скала является символом Великого Байкала.

Также это место именуют мыс Бурхан. Бурхан главное божество Байкала, который некогда жил в сквозной пещере в Шаман-скале. В древности здесь часто совершались жертвоприношения хозяину острова. В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах.

Какой же зимний тур на озеро Байкал обойдется без посещения сувенирного рынка? Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине.

Активная часть треккинга: 5,3 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086