Если вы мечтаете о путешествии на Байкал, но еще не готовы потратить на это отпуск, то наш тур выходного дня — отличный вариант для вас! Откройте для себя новые грани красоты природы и перенеситесь на несколько дней в другой мир, где вы сможете насладиться прекрасными видами региона.

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