Индивидуальный тур на автобусе по КБЖД: уникальный маршрут и яркие впечатления
Если вы мечтаете о путешествии на Байкал, но еще не готовы потратить на это отпуск, то наш тур выходного дня — отличный вариант для вас! Откройте для себя новые грани красоты природы и перенеситесь на несколько дней в другой мир, где вы сможете насладиться прекрасными видами региона.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- КБЖД
- Свято-Никольский храм
- Скульптура «Орёл»
- Остров Ольхон
- Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
Описание
Что вас ждетНаше путешествие начинается с архитектурно-этнографического музея Тальцы под открытым небом, где вы познакомитесь с уникальной культурой народов Сибири. Далее мы отправимся к истоку Ангары, откуда начинается великий Байкал. На лодке мы подплывем к Шаман-камню, где Вы сможете загадать желание и насладиться удивительной атмосферой места. Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км. до Порта Байкала. Завершим наш день, посетив Свято-Никольский Храм и вернувшись в Иркутск. Во второй день мы отправимся в путешествие из Иркутска, на пути у нас будут остановки, где гид расскажет про местные традиции, бурятские обычаи, а также об Ольхоне и Байкале. Мы отведаем национальную бурятскую кухню в Еланцах, рассмотрим скульптуру Орла — священное животное для бурят. Отправимся на переправу на остров Ольхон и посетим смотровую площадку на проливе Малое море и Хужире. Встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, где находится место силы на Байкале. Завершит нашу экскурсию автотур на колоритном УАЗике —единственном транспорте, который не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть Ольхона, наслаждаясь красивыми пейзажами. Пообедаем на природе и продолжим наше путешествие, посетив мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мысы Хобой и Любви. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно июнь-август
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- КБЖД
- Свято-Никольский храм
- Скульптура «Орёл»
- Остров Ольхон
- Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала - от 4500 руб. /час до 4 человек, далее 600 руб. с человека в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой - 14000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским степям - 14000 руб. за группу
- Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно июнь-август
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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