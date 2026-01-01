1 день

Царство Снежной королевы

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 9:00 - 10:00.

Трансфер Иркутск - Ольхон.

Обед в кафе. Знакомство с национальной бурятской кухней.

К 14:00 прибываем в п. Сахюрта.

Экскурсия по южной части Малого моря. Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.

По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду около 2 км), где расположена буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги. Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Прибываем в гостиничный комплекс к 18:00.

Вечером вас ждет ужин в гостинице (в 19:00).

Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение.

Питание: обед, ужин.

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