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Зимний тур «Сказочный Байкал» (без треккинга)

Этот тур создан для тех, кто мечтает увидеть легендарный байкальский лёд
Зимний тур «Сказочный Байкал» (без треккинга)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимний тур «Сказочный Байкал» (без треккинга)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимний тур «Сказочный Байкал» (без треккинга)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Этот тур создан для тех, кто мечтает увидеть легендарный байкальский лед во всем его многообразии. Мы отправимся в захватывающее путешествие, чтобы запечатлеть самые невероятные ледовые явления, от кристально чистых просторов до загадочных гротов и торосов. Тур станет настоящим фотосафари по ледяному царству Байкала, где каждый кадр произведение искусства, созданное природой.

  • Лед во главе угла: Основной акцент на исследовании различных форм и текстур байкальского льда. Поиск живописных мест для фотосъемки, изучение ледовых явлений с научным и культурным подтекстом (легенды, поверья).
  • Ольхон сердце льда: Экскурсия Путешествие на край Земли как кульминация тура, включающая посещение знаковых мест острова (Шаманка, остров Огой) и самые впечатляющие ледовые образования.
  • Ледовый драйв: Катание на Хивусе по бескрайним просторам замерзшего озера, дарящее ощущение свободы и мощи Байкала. Коньки - как средство передвижения и развлечения на кристально чистом льду.
  • Культурное погружение: Знакомство с бурятской культурой и национальной кухней, обряд Поцелуй Байкала как способ почувствовать связь с духом озера.
  • Баланс приключений и комфорта: Сочетание активных перемещений по льду с размещением в комфортабельных гостиницах и питанием, позволяющим наслаждаться красотой Байкала без ущерба удобству.
  • Иркутск и Листвянка отправная точка: Городское знакомство с Иркутском и посещение Листвянки (с видом на лед) добавят разнообразия в путешествие.

Программа тура по дням

1 день

Царство Снежной королевы

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 9:00 - 10:00.

Трансфер Иркутск - Ольхон.

Обед в кафе. Знакомство с национальной бурятской кухней.

К 14:00 прибываем в п. Сахюрта.

Экскурсия по южной части Малого моря. Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.

По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду около 2 км), где расположена буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги. Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Прибываем в гостиничный комплекс к 18:00.

Вечером вас ждет ужин в гостинице (в 19:00).

Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение.

Питание: обед, ужин.

Царство Снежной королевыЦарство Снежной королевыЦарство Снежной королевы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Остров Ольхон. Путешествие на край Земли

Завтрак.

Посадка на ретро-автомобиль (Уаз).

Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан). Разговор о традициях и религии местного населения.

Экскурсия Путешествие на край Земли! (рассчитана на весь день, обед включён).

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала. Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся на край Земли - мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец. Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Во время экскурсии Вас ждет горячий обед (уха).

Возвращаемся в гостиницу в 18:00.

Ужин в 19:00

Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Остров Ольхон. Путешествие на край ЗемлиОстров Ольхон. Путешествие на край ЗемлиОстров Ольхон. Путешествие на край Земли
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Тажеранские степи. 120 км бескрайнего льда

Завтрак.

9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием Песчаная.

Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.

В первой половине дня программа будет зависеть от ледовой обстановки:

Вариант 1: Посадка в транспорт и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи! Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет. Посетим Мраморный карьер.

Вариант 2: Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке), пройдем по льду вдоль скального массива Тажеранских степей, полюбуемся скальными выходами с воды, при возможности посетим наскальные рисунки утёса Саган-Заба, посетим красивые ледяные участки.

Обед в пути.

Продолжаем путь на Хивусе.

По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.

Катание на коньках (аренда коньков 1000 руб/день) на самом большом в мире катке - зеркале Байкала!

Остановимся на пузырьковом льду.

Доступна услуга сопровождения фотографа.

Прибываем в п. Листвянка около 18:00.

Размещение в туристическом комплексе. Ужин в ресторане на свой вкус.

Размещение: гостиница Легенда Байкала/ Усадьба Демидова/ Кедр, номер стандарт, двухместное размещение (Листвянка)

Питание: завтрак, обед.

Тажеранские степи. 120 км бескрайнего льдаТажеранские степи. 120 км бескрайнего льдаТажеранские степи. 120 км бескрайнего льда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Листвянка визитная карточка Байкала

Завтрак.

Посещение Байкальского музея.

Подъем на обзорную площадку Камень Черского.

Пообедать вы сможете в кафе на свой вкус.

Немного свободного времени для посещения рыбного и сувенирного рынка.

Можете заказать баню, прокатиться на колесе обозрения, на собачьих упряжках, посетить нерпинарий, покататься на коньках.

Ужин в ресторане на свой вкус.

Размещение: гостиница Легенда Байкала/ Усадьба Демидова/ Кедр, номер стандарт, двухместное размещение (Листвянка)

Питание: завтрак.

Листвянка визитная карточка БайкалаЛиствянка визитная карточка БайкалаЛиствянка визитная карточка Байкала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Тальцы. Иркутск середина Земли

Завтрак.

Мы отправляемся в парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты Хviii Хiх века, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных Гэс на Ангаре. Узнаем кто такой Сибиряк. Послушаем истории о сибирском крестьянском быте, поучаствуем в зимних забавах: катание с ледяных горок, тандемное хождение на лыжах, бег на ходулях, катание на тройке лошадей с бубенцами.

Обед в Трактире на свой вкус. Можно угоститься блинчиками по-тальцински и горячим сибирским сбитнем.

Трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу.

Ужин в ресторане на свой вкус.

Размещение: гостиница Виктория/ Русь/Ангара, стандарт, двухместное размещение (Иркутск)

Питание: завтрак.

Тальцы. Иркутск середина ЗемлиТальцы. Иркутск середина Земли
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Возвращение домой

Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в любое время.

По вашей предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу на снегоходах или на поезде.

Размещение: нет.

Питание: завтрак.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение 5 ночей (стандарт в Листвянке, в Иркутске, эконом/стандарт/люкс на выбор на острове Ольхон). Будем жить только в проверенных отелях
  • Экскурсии, заявленные в программе
  • Питание по программе
  • Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, Уаз
  • Услуги гида-проводника
  • Оплата за Разрешение на посещение нац. парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Авиабилеты, жд билеты
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
О чём нужно знать до поездки

Памятка Что взять с собой в путешествие?

1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.

2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем.

3. Документы: паспорт, страховой полис Омс упаковать в герметичную упаковку.

4. Фонарик (с запасным набором батареек).

5. Фотоаппарат.

6. Туалетные принадлежности (зубная щетка)

7. Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из Эва

8. Обувь сменная: любимые тапочки)

9. Носки 2 п., носки тёплые 2 п.

10. Сменное белье.

11. Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе)

12. Термобелье.

13. Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. Непродуваемые С Капюшоном!

14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).

15. Футболки/водолазки количество на Ваше усмотрение

16. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).

17. Шапка + шарф, можно балаклаву

18. Варежки/перчатки

19. Очки солнцезащитные

20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)

21. Грелки химические

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елизавета
Елизавета — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — ваш проводник в магический мир Байкала Привет! Меня зовут Елизавета, и Байкал — это мой дом, который я знаю с детства. С 14 лет я занимаюсь туризмом, а в
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26 создала собственную туроператорскую компанию. Вот уже многие годы я организую туры, которые оставляют у гостей самые яркие впечатления и позволяют увидеть Байкал таким, какой он есть на самом деле — величественным, загадочным и вдохновляющим. Почему мои туры станут для вас особенными? Я живу на Байкале: Это мой родной край, и я знаю его так, как не знает никто другой. Каждый маршрут продуман с учётом вашего комфорта и уникальности мест. Индивидуальный подход: Я создаю туры, которые дарят эмоции, будь то катание на собачьих упряжках, путешествие на хивусе или исследование ледяных гротов. Всё это — для того, чтобы вы увидели Байкал во всей его красоте. Только лучшее: Я рада заботиться о том, чтобы каждая деталь вашего путешествия, от комфортного размещения до местных традиций, создавала яркую и незабываемую картину. С моими турами вы не просто посетите Байкал — вы почувствуете его душу, откроете его тайны и увезёте с собой частичку этого удивительного края. Присоединяйтесь ко мне, и я покажу вам Байкал, который навсегда останется в вашем сердце. Бронируйте своё путешествие, и мы отправимся в незабываемое приключение вместе!

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