Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Сокращенная версия одного из самых популярных и насыщенных туров.



Если у вас мало времени, а хочется увидеть как можно больше на Байкале — этот тур для Вас! 2 берега Байкала, остров Ольхон, заповедные места Бурятии — максимум впечатлений за 6 дней.