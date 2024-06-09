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Если у вас мало времени, а хочется увидеть как можно больше на Байкале — этот тур для Вас! 2 берега Байкала, остров Ольхон, заповедные места Бурятии — максимум впечатлений за 6 дней.
Если у вас мало времени, а хочется увидеть как можно больше на Байкале — этот тур для Вас! 2 берега Байкала, остров Ольхон, заповедные места Бурятии — максимум впечатлений за 6 дней.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Поселок Хужир
- Пролив Ольхонские ворота
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала «Три брата»
- Ходульные деревья урочища Песчаное
- Пляж Сарайского залива с белоснежным песком
- Малое море
- Ушканьи острова
- Полуостров Святой нос
- Чивыркуйский залив
- Баргузинская долина
- Старинное село Баргузин
- Гора Бархан-Уула
- Место поклонения Богине Янжиме
- Бурятская юрта
- Долину реки Алла
Описание тура
Что вас ожидает • Путешествие на пароме через пролив Ольхонские ворота к острову Ольхон. Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Для любителей дикой природы и фотографов это настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей.
- Поездка на весь день на мыс Хобой. По пути Вы увидите все многообразие пейзажей и природных памятников острова: живописные степи северного Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.
- Отдых на острове Ольхон. Вас ждет посещение знаменитого 3-километрового пляжа Сарайского залива с белоснежным песком и свободное время, во время которого вы можете заказать дополнительные экскурсии по своему выбору.
- Водное путешествие по Байкалу на катере. Мы проплывем по Малому морю и увидим все скалы и утесы Ольхона с воды. Посмотрим на пристанище знаменитого байкальского тюленя — нерпы — Ушканьи острова. Для желающих возможна высадка на острова и посещение заповедника для наблюдения за нерпой. Затем мы остановимся в одной из бухт Чивыркуйского залива, чтобы насладиться красотой заповедной природы и искупаться в самом теплом заливе Байкала.
- Автомобильная экскурсия по Баргузинской долине. Очень насыщенная экскурсия включает в себя знакомство с природными, историческими памятниками долины, культурными традициями ее обитателей. Мы с вами заедем в старинное село Баргузин, посетим одну из главных буддийских святынь — гору Бархан–Уула и место поклонения Богине Янжиме. А в бурятской юрте вас ждет знакомство с традициями и национальной кухней. Также мы посетим место которые многие считают самым красивым в Бурятии — долину реки Алла. Подробнее про все, что вас ожидает в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация • Продолжительность тура — 6 дней.
- Начнется наш тур в г. Иркутске, где мы встретим вас в аэропорту или на ж/д воклазе. А завершится в Улан-Удэ — столице Бурятии.
- Количество туристов в группе — от 6 до 14 человек.
- В стоимость тура входит 2 или 3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха с удобствами в номере. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату 9100 рублей. Важная информация: Дорогие путешественники! Пожалуйста, уточните наличие мест в группе на определенную дату. Свяжитесь с гидом. Затем внесите предоплату. Спасибо. Если вы выезжаете из Улан-Удэ утром следующего дня после завершения тура, не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|80 380 ₽
|Детский до 14 лет
|74 750 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Хужир
- Пролив Ольхонские ворота
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала «Три брата»
- Ходульные деревья урочища Песчаное
- Пляж Сарайского залива с белоснежным песком
- Малое море
- Ушканьи острова
- Полуостров Святой нос
- Чивыркуйский залив
- Баргузинская долина
- Старинное село Баргузин
- Гора Бархан-Уула
- Место поклонения Богине Янжиме
- Бурятская юрта
- Долину реки Алла
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-, 3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха с удобствами в номере
- 2-разовое питание (завтрак и ужин) с ужина в первый день по завтрак в день отъезда трехразовое во 2-ой, 4-ый, 5-ый дни
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- "Доплата за одноместное размещение: 9100 рублей", "Вход в заповедник для наблюдения за нерпой за дополнительную плату - 3000 рублей (оплачивается по желанию заранее, при бронировании тура) ", " Дополнительные экскурсии на базе отдыха (при желании):
- Конные и автомобильные экскурсии в бурятскую деревню, по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на соленое озеро Шара-Нуры
- Экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой
- Прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завершение: Г. Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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