Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней

Золотое кольцо Байкала
Сокращенная версия одного из самых популярных и насыщенных туров.

Если у вас мало времени, а хочется увидеть как можно больше на Байкале — этот тур для Вас! 2 берега Байкала, остров Ольхон, заповедные места Бурятии — максимум впечатлений за 6 дней.
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Поселок Хужир
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала «Три брата»
  • Ходульные деревья урочища Песчаное
  • Пляж Сарайского залива с белоснежным песком
  • Малое море
  • Ушканьи острова
  • Полуостров Святой нос
  • Чивыркуйский залив
  • Баргузинская долина
  • Старинное село Баргузин
  • Гора Бархан-Уула
  • Место поклонения Богине Янжиме
  • Бурятская юрта
  • Долину реки Алла

Описание тура

Что вас ожидает • Путешествие на пароме через пролив Ольхонские ворота к острову Ольхон. Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Для любителей дикой природы и фотографов это настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей.
  • Поездка на весь день на мыс Хобой. По пути Вы увидите все многообразие пейзажей и природных памятников острова: живописные степи северного Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.
  • Отдых на острове Ольхон. Вас ждет посещение знаменитого 3-километрового пляжа Сарайского залива с белоснежным песком и свободное время, во время которого вы можете заказать дополнительные экскурсии по своему выбору.
  • Водное путешествие по Байкалу на катере. Мы проплывем по Малому морю и увидим все скалы и утесы Ольхона с воды. Посмотрим на пристанище знаменитого байкальского тюленя — нерпы — Ушканьи острова. Для желающих возможна высадка на острова и посещение заповедника для наблюдения за нерпой. Затем мы остановимся в одной из бухт Чивыркуйского залива, чтобы насладиться красотой заповедной природы и искупаться в самом теплом заливе Байкала.
  • Автомобильная экскурсия по Баргузинской долине. Очень насыщенная экскурсия включает в себя знакомство с природными, историческими памятниками долины, культурными традициями ее обитателей. Мы с вами заедем в старинное село Баргузин, посетим одну из главных буддийских святынь — гору Бархан–Уула и место поклонения Богине Янжиме. А в бурятской юрте вас ждет знакомство с традициями и национальной кухней. Также мы посетим место которые многие считают самым красивым в Бурятии — долину реки Алла. Подробнее про все, что вас ожидает в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация • Продолжительность тура — 6 дней.
  • Начнется наш тур в г. Иркутске, где мы встретим вас в аэропорту или на ж/д воклазе. А завершится в Улан-Удэ — столице Бурятии.
  • Количество туристов в группе — от 6 до 14 человек.
  • В стоимость тура входит 2 или 3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха с удобствами в номере. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату 9100 рублей. Важная информация: Дорогие путешественники! Пожалуйста, уточните наличие мест в группе на определенную дату. Свяжитесь с гидом. Затем внесите предоплату. Спасибо. Если вы выезжаете из Улан-Удэ утром следующего дня после завершения тура, не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый80 380 ₽
Детский до 14 лет74 750 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Поселок Хужир
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала «Три брата»
  • Ходульные деревья урочища Песчаное
  • Пляж Сарайского залива с белоснежным песком
  • Малое море
  • Ушканьи острова
  • Полуостров Святой нос
  • Чивыркуйский залив
  • Баргузинская долина
  • Старинное село Баргузин
  • Гора Бархан-Уула
  • Место поклонения Богине Янжиме
  • Бурятская юрта
  • Долину реки Алла
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
  • 2-, 3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха с удобствами в номере
  • 2-разовое питание (завтрак и ужин) с ужина в первый день по завтрак в день отъезда трехразовое во 2-ой, 4-ый, 5-ый дни
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • "Доплата за одноместное размещение: 9100 рублей", "Вход в заповедник для наблюдения за нерпой за дополнительную плату - 3000 рублей (оплачивается по желанию заранее, при бронировании тура) ", " Дополнительные экскурсии на базе отдыха (при желании):
  • Конные и автомобильные экскурсии в бурятскую деревню, по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на соленое озеро Шара-Нуры
  • Экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой
  • Прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завершение: Г. Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

ГрупповыеВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыМыс ХобойПопулярные местаМалое МореПрирода и пейзажиК нерпамПролив Ольхонские воротаБаргузинская долинаОднодневные из Иркутска

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