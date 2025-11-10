Куршская коса - уникальное место, где природа и история переплетаются в гармонии. Туристы смогут наблюдать за кольцеванием птиц на станции «Фрингилла», исследовать загадочный Танцующий лес и восхититься панорамами высоты Эфа. Экскурсия включает посещение Рыбачьего и Зеленоградска, где гости оценят местную кухню и архитектуру. Этот тур предлагает погружение в природные и культурные особенности региона, оставляя незабываемые впечатления

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

«Птичий мост»

Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а ещё удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».

Сквозь дюны и Танцующий лес

После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой посёлка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров. Следующим открытием станет Танцующий лес — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик посёлка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!

Песчаные истории высоты Эфа

Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезёт, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.

На обратном пути мы заедем в уютный Зеленоградск — бывший Кранц, главный курорт на побережье Восточной Пруссии. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой и поймёте, почему Зеленоградск называют самым кошачьим городом России.

Организационные детали