Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3400 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка на яхте с фотографом
Индивидуальная фотопрогулка на яхте в Балтийске подарит вам незабываемые эмоции и стильные фотографии на фоне живописных пейзажей Калининградского залива
Начало: В Балтийске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
22 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Летние»
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