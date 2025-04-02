Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Балтийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На катере 30 минут Водная прогулка По акватории самого западного города России На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь Начало: В Балтийске 3400 ₽ за всё до 5 чел. На яхте 1 час Фотопрогулка до 10 чел. Фотопрогулка на яхте с фотографом Индивидуальная фотопрогулка на яхте в Балтийске подарит вам незабываемые эмоции и стильные фотографии на фоне живописных пейзажей Калининградского залива Начало: В Балтийске 22 000 ₽ за всё до 10 чел. На велосипеде 4.5 часа Мини-группа до 8 чел. Велопутешествие по Балтийской косе Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45 3000 ₽ за человека Другие экскурсии Балтийска

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Летние»

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