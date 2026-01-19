Мини-группа
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Балтийск с мэром
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
21 янв в 10:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Ответить на этот вопрос на прогулке по молам, цитадели Пиллау и Балтийской косе
Начало: На Елизаветинской парковке
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
