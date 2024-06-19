Найдено 2 тура в категории « Манжерок » в Барнауле, цены от 58 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ... 58 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней Алтай в цветах маральника: фототур Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ... 87 000 ₽ за человека Все туры Барнаула

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Манжерок»

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