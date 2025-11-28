Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво предлагает удобство и комфорт.
Пассажиры смогут насладиться видами Алтайского края, а также узнать интересные истории об этом регионе. Поездка проходит на минивэне Hyundai Grand Starex, что гарантирует простор и комфорт. Остановка для горячего напитка сделает путешествие ещё более приятным.
Заблаговременное предоставление информации о времени выезда и количестве пассажиров обеспечит безупречную организацию
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📅 Гибкость по времени
- ☕ Остановка для напитков
- 🌄 Виды Алтайского края
- 🗣️ Интересные истории
Что можно увидеть
- Алтайский край
Описание трансфер
- По дороге вы увидите бескрайние просторы Алтайского края.
- Мы расскажем интересные истории про Алтай.
- Сделаем остановку, чтобы выпить горячий кофе или чай.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex.
- До поездки сообщите, пожалуйста, ваш адрес, точное время выезда, количество пассажиров и багажа.
- В поездке с вами буду я или другой гид-водитель нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 12 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я автор и организатор туров. Возглавляю комитет по туризму «Опоры России» в Республике Алтай. Путешествие — моя страсть! Я объездила много стран в Европе, Африке,
