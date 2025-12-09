Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением старинного Бийска и курорта Манжерок. Легенды, история и захватывающие виды ждут вас
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
