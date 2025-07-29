Мини-группа
до 4 чел.
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
Откройте для себя Барнаул с комфортом: трансфер из аэропорта, экскурсия по городу и отдых в бане. Узнайте больше о Сибири за один день
Начало: В аэропорту
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Барнаул - Толмачёво
Путешествие из Барнаула в аэропорт Толмачёво станет комфортным и приятным. Насладитесь красотой Алтайского края и уютом в пути
Завтра в 15:00
21 сен в 00:00
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 июля 2025У меня было всего 3 часа в Барнауле. Решила воспользоваться нескучным трансфером и не пожалела! Посмотрела на город с высоты,
