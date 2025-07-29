Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер из аэропорта » в Барнауле, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов 1 отзыв Мини-группа до 4 чел. Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула Откройте для себя Барнаул с комфортом: трансфер из аэропорта, экскурсия по городу и отдых в бане. Узнайте больше о Сибири за один день Начало: В аэропорту 6000 ₽ за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта 16 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 3.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Трансфер Барнаул - Толмачёво Путешествие из Барнаула в аэропорт Толмачёво станет комфортным и приятным. Насладитесь красотой Алтайского края и уютом в пути 15 000 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Барнаула Последние отзывы на экскурсии Ю Юлия Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула читать дальше увидела знаменитые дома 18 века и поняла почему сравнивают Барнаул с Петербургом. И все это в комфортабельном автомобиле и с кофе от Инны! У меня было всего 3 часа в Барнауле. Решила воспользоваться нескучным трансфером и не пожалела! Посмотрела на город с высоты,

