Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш - это удобный и безопасный способ добраться до курорта. В пути открываются захватывающие виды Алтайского края, тайга и горные пейзажи.
Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex с просторным салоном и возможностью перевозки багажа и лыжного снаряжения.
По дороге возможны остановки для фотосессий, а также увлекательные рассказы о местных достопримечательностях от опытного водителя
Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex с просторным салоном и возможностью перевозки багажа и лыжного снаряжения.
По дороге возможны остановки для фотосессий, а также увлекательные рассказы о местных достопримечательностях от опытного водителя
6 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортный минивэн
- 👶 Детские кресла
- 🧳 Простор для багажа
- 📸 Возможность остановок
- 🏞 Захватывающие виды
- 🗣 Интересные истории
Что можно увидеть
- Алтайский край
- Горная Шория
Описание трансфер
Наш индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex — это:
- комфортный чистый сaлон
- удобные мягкие кресла
- большие окна
- детские кресла/бустеры
- автобокс и прицеп, куда при необходимости поместится ваш багаж и оборудование
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
- До поездки сообщите, пожалуйста, ваш адрес, точное время выезда, количество пассажиров и багажа
- В поездке с вами буду я или другой гид-водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 12 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я автор и организатор туров. Возглавляю комитет по туризму «Опоры России» в Республике Алтай. Путешествие — моя страсть! Я объездила много стран в Европе, Африке,Задать вопрос
Входит в следующие категории Барнаула
Похожие экскурсии из Барнаула
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, прогуливаясь по его старинным улицам. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте, как город стал центром Сибири
Начало: На Демидовской площади
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
14 ноя в 10:30
15 ноя в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Путешествие по купеческому Барнаулу раскроет тайны старинных усадеб и торговых улиц, оживляя историю города
Начало: У парка «Центральный»
Расписание: в воскресенье в 11:00
16 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
2001 ₽ за человека