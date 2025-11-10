Мои заказы

Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш

Индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex: комфортный салон, детские кресла и багажное пространство. Пейзажи Алтая и горной Шории ждут вас
Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш - это удобный и безопасный способ добраться до курорта. В пути открываются захватывающие виды Алтайского края, тайга и горные пейзажи.

Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex с просторным салоном и возможностью перевозки багажа и лыжного снаряжения.

По дороге возможны остановки для фотосессий, а также увлекательные рассказы о местных достопримечательностях от опытного водителя

6 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортный минивэн
  • 👶 Детские кресла
  • 🧳 Простор для багажа
  • 📸 Возможность остановок
  • 🏞 Захватывающие виды
  • 🗣 Интересные истории
Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш© Ольга
Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш© Ольга
Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш© Ольга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 09:00

Что можно увидеть

  • Алтайский край
  • Горная Шория

Описание трансфер

Наш индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex — это:

  • комфортный чистый сaлон
  • удобные мягкие кресла
  • большие окна
  • детские кресла/бустеры
  • автобокс и прицеп, куда при необходимости поместится ваш багаж и оборудование

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
  • До поездки сообщите, пожалуйста, ваш адрес, точное время выезда, количество пассажиров и багажа
  • В поездке с вами буду я или другой гид-водитель нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 12 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я автор и организатор туров. Возглавляю комитет по туризму «Опоры России» в Республике Алтай. Путешествие — моя страсть! Я объездила много стран в Европе, Африке,
читать дальше

Азии, ближнем Востоке и России. 20 лет успешной работы с клиентами подарили мне бесценный опыт. Я окутаю вас заботой, предугадаю желания, создам комфортные условия. Моя команда состоит из профессионалов, которые знают, как создать идеальный отдых. Благодаря продуманной программе, вы забудете о проблемах с поиском места для проживания, лучших ресторанов и красивых фотолокаций. Мы возьмём на себя все хлопоты и заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Барнаула

Похожие экскурсии из Барнаула

Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
-
20%
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, прогуливаясь по его старинным улицам. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте, как город стал центром Сибири
Начало: На Демидовской площади
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
14 ноя в 10:30
15 ноя в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Путешествие по купеческому Барнаулу раскроет тайны старинных усадеб и торговых улиц, оживляя историю города
Начало: У парка «Центральный»
Расписание: в воскресенье в 11:00
16 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
2001 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барнауле