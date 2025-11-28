Эта обзорная экскурсия познакомит вас с Барнаулом и великой рекой Обь с высоты.
Вы увидите старинные и современные панорамы города, сравните, как он менялся, и прогуляетесь по знаковым местам под мои увлекательные рассказы.
Вместе мы откроем тайны старинных кладбищ, увидим единственный уцелевший склеп, побываем на обзорных площадках и обсудим местные легенды.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии
- Гигантские буквы «Барнаул» — высотой до 7 метров, символ города и его визитная карточка
- Единственный уцелевший склеп Барнаула — редкая историческая памятка
- Мини-копия старинного города — позволит увидеть, как выглядел Барнаул в начале своего существования
- Три обзорные площадки — вид на реку Обь и окрестности, на город и новый мост; отличные места для фотографий
- Демидовская площадь — мини-копия знаменитой петербургской площади
- Горнозаводская улица и первая аптека — по легенде здесь изобрели «эликсир бессмертия»
- Первые городские кладбища — место упокоения известных барнаульцев, с сохранившимися старинными надгробиями
Ключевые темы
- Основание Барнаула и обзорные точки, откуда всё начиналось
- Улица-призрак и местные легенды
- Главный символ города и тайны нагорного кладбища
- Старинные надгробия и уникальный склеп — загадайте желание, возьмите с собой монетку
- Истории о городском мажоре, которого боялись жители
- Легенды о жизни барнаульцев и известных людей, которые вы не найдёте в путеводителях
Организационные детали
Возьмите с собой монетку любого номинала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нагорного парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 534 туристов
Организуем экскурсии с 2020 года. Тысячи людей уже побывали на наших маршрутах. Любим свой город и создаём необычные форматы экскурсий.
