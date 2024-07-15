Ночные прогулки и экскурсии Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Барнауле, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
2 авг в 08:00
3 авг в 06:00
5 450 за всё до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту: природа Алтая в минивэне
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 июл в 03:30
34 000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Завтра в 13:00
29 июл в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    15 июля 2024
    Барнаул сто лет назад
    Были с семьей на экскурсии по Барнаулу со Светланой год назад. Нам очень понравилось! Экскурсия получилась душевная, наполненная духом истории.
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    Светлана показала нам много мелочей из прошлого, сохранившиеся в городе, рассказала удивительные истории. Даже дети слушали и гуляли с удовольствием. Светлана смогла влюбить нас в свой город! А после мы еще получили приятные вкусные и не только подарки. И даже спустя год иногда переписываемся) Всем, кто приезжает в Барнаул гостем, рекомендую прогуляться по нему в компании со Светланой!

  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20 часов, но никакой усталости не было. Машина комфортная, мой гид Олег Чекушкин очень приятный в общении. Маршрут просто сказка. Рекомендую ли друзьям - безусловно!
    Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20
  • Н
    Надежда
    13 июля 2024
    Барнаул сто лет назад
    Огромное спасибо эксурсоду Светлане!! Мы погрузились в историю Барнаула с головой. Человек не равнодушный к судьбе города и края. Владеет
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    огромным багажом знаний. гуляли по городу намного больше запланированного времени, но показалось, что совсем чуть-чуть. Она интересно и увлекательно преподносит материал! Светлана не только знающий экскурсовод, а ещё и очень интересный,внимательный человек! Спасибо огромное Светлане!!!!

  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучше для прогулок в отпуске?)))
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    Приезжайте, знакомьтесь с городом, с людьми, с прекрасными старыми домами и улочками, узнавайте новое… Это чудесно!!! Светлане отдельное спасибо за интересные рассказы и замечательный день)))

    Светлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучше
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
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    Сростках поднялись к памятнику Шукшину и поели вкуснейших пирогов. Семинский перевал, перевал Чике-Таман, место впадения Чуи в Катунь. Прекраснейшие виды, горный воздух, цветущие жарки и первоцветы - незабываемые впечатления. Повезло с гидом, Олег не только отлично знает трассу и интересно рассказывает, но и всегда учитывал наши пожелания, а его безопасный стиль вождения сделал нашу поездку комфортной. Проехать по Чуйскому тракту стоит, чтобы увидеть красоту Алтая и прикоснуться к месту силы, отдохнуть от суеты будней.

  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Путешествие по Чуйскому тракту из Барнаула
    Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
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    ним было очень комфортно и спокойно, всю дорогу он прислушивался к нашим пожеланиям и показал даже чуточку больше чем было заявлено! Дружелюбный, улыбающийся, владеет информацией и историей края, преподносит интересно и увлекательно! Знает локации для красивых фоточек и умеет красиво сфоткать в тысячный раз! А главное с чувством юмора и прекрасно поет - ну как же без этого в долгой дороге?!

    Виталий, действительно, самый душевный гид!Виталий, действительно, самый душевный гид!Виталий, действительно, самый душевный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июле 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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