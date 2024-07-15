3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
2 авг в 08:00
3 авг в 06:00
5 450₽ за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту: природа Алтая в минивэне
Погрузитесь в удивительный мир Алтая, путешествуя по Чуйскому тракту. Вас ждут незабываемые пейзажи и впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 июл в 03:30
34 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Завтра в 13:00
29 июл в 11:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиляра15 июля 2024Были с семьей на экскурсии по Барнаулу со Светланой год назад. Нам очень понравилось! Экскурсия получилась душевная, наполненная духом истории.
- ВВиктория13 июля 2024Это просто магия! Большое спасибо организаторам, моя мечта сбылась! Наш маршрут из Барнаула составил около 20 часов, но никакой усталости не было. Машина комфортная, мой гид Олег Чекушкин очень приятный в общении. Маршрут просто сказка. Рекомендую ли друзьям - безусловно!
- ННадежда13 июля 2024Огромное спасибо эксурсоду Светлане!! Мы погрузились в историю Барнаула с головой. Человек не равнодушный к судьбе города и края. Владеет
- ММарина26 июня 2024Светлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучше для прогулок в отпуске?)))
- ИИрина26 мая 2024Наше путешествие из Барнаула до места впадения Чуи в Катунь и обратно - 19 часов. Проехали по городу Бийску, в
- MMaria17 мая 2024Виталий, действительно, самый душевный гид! Еще до поездки, я задала кучу уточняющих вопросов и мне на все подробно и своевременно ответили. С
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