Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Барнаул прошёл интересный путь от демидовского горнозаводского предприятия до краевого центра сквозь несколько эпох — и это придаёт городу многоликость. Приглашаю погулять по Барнаулу изначальному и рассмотреть его уникальность.



Мы погрузимся во времена классической архитектуры, технического прогресса, службы горных офицеров и освоения богатств Алтая.