Барнаул прошёл интересный путь от демидовского горнозаводского предприятия до краевого центра сквозь несколько эпох — и это придаёт городу многоликость. Приглашаю погулять по Барнаулу изначальному и рассмотреть его уникальность.
Мы погрузимся во времена классической архитектуры, технического прогресса, службы горных офицеров и освоения богатств Алтая.
Мы погрузимся во времена классической архитектуры, технического прогресса, службы горных офицеров и освоения богатств Алтая.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите Кабинетский квартал — архитектурный ансамбль, выполненный в классическом стиле горнозаводской эпохи.
Прогуляетесь по бывшей Соборной площади — месту силы. Я расскажу о взорванном храме и потерянной могиле гениального изобретателя Ивана Ползунова.
Побываете на старинном Нагорном кладбище, где упокоены горные офицеры.
Подниметесь на смотровую площадку Нагорного парка и полюбуетесь панорамой исторической части Барнаула.
Услышите городские легенды и достоверные истории горнозаводского и сереброплавильного дела на Алтае.
А ещё узнаете:
- Какую роль в возникновении города сыграл заводчик Акинфий Демидов
- Что изобрели представители династии горных инженеров Фроловых
- Какие известные путешественники сделали первые описания Барнаула
- Кто собрал первую коллекцию старейшего музея Сибири
Организационные детали
- Возможно изменение программы по вашему желанию
- В зимний период время экскурсии может быть сокращено по согласованию с вами
- Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Демидовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 1166 туристов
Меня зовут Оксана. Я профессиональный историк, давно занимаюсь историей Барнаула и Алтайского края. Имею опыт преподавания истории Алтая, а также истории архитектуры в высших учебных заведениях.Задать вопрос
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