Экскурсии Барнаула об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Барнауле, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
2 авг в 08:00
3 авг в 06:00
5 450 за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
7 334 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    15 июля 2024
    Барнаул сто лет назад
    Были с семьей на экскурсии по Барнаулу со Светланой год назад. Нам очень понравилось! Экскурсия получилась душевная, наполненная духом истории.
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    Светлана показала нам много мелочей из прошлого, сохранившиеся в городе, рассказала удивительные истории. Даже дети слушали и гуляли с удовольствием. Светлана смогла влюбить нас в свой город! А после мы еще получили приятные вкусные и не только подарки. И даже спустя год иногда переписываемся) Всем, кто приезжает в Барнаул гостем, рекомендую прогуляться по нему в компании со Светланой!

  • Н
    Надежда
    13 июля 2024
    Барнаул сто лет назад
    Огромное спасибо эксурсоду Светлане!! Мы погрузились в историю Барнаула с головой. Человек не равнодушный к судьбе города и края. Владеет
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    огромным багажом знаний. гуляли по городу намного больше запланированного времени, но показалось, что совсем чуть-чуть. Она интересно и увлекательно преподносит материал! Светлана не только знающий экскурсовод, а ещё и очень интересный,внимательный человек! Спасибо огромное Светлане!!!!

  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучше для прогулок в отпуске?)))
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    Приезжайте, знакомьтесь с городом, с людьми, с прекрасными старыми домами и улочками, узнавайте новое… Это чудесно!!! Светлане отдельное спасибо за интересные рассказы и замечательный день)))

    Светлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучшеСветлый, милый и вместе с тем колоритный город с историей! Отличный экскурсовод!!! Что может быть лучше
  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
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    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём. А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июле 2024
Сейчас в Барнауле в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 334. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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