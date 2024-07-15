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Светлана показала нам много мелочей из прошлого, сохранившиеся в городе, рассказала удивительные истории. Даже дети слушали и гуляли с удовольствием. Светлана смогла влюбить нас в свой город! А после мы еще получили приятные вкусные и не только подарки. И даже спустя год иногда переписываемся) Всем, кто приезжает в Барнаул гостем, рекомендую прогуляться по нему в компании со Светланой!