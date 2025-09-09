Мои заказы

Трансфер из Барнаула в Белокуриху

Поездка без забот среди красот Алтая
Встречу вас в аэропорту Барнаула и с комфортом довезу до Белокурихи — очаровательного города-курорта.

По дороге, если захотите, расскажу об Алтайском крае, Чуйском тракте и тихих тропах в этих местах, которые скрыты от глаз туристов.
5
1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание трансфер

Организационные детали

Едем на автомобиле Ssang.
Yong Korando
  • По запросу также могу отвезти на курорт «Белокуриха—2»
  • В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды

    • ежедневно в 08:00

    Стоимость трансфер

    Стоимость
    6000 ₽
    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту Барнаула
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Инна
    Инна — ваша команда гидов в Барнауле
    Провели экскурсии для 5 туристов
    Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
    которых сопровождаю. В 2025 году я создала команду из представителей коренного населения. Наш фокус — на традициях алтайского народа, которые мы передаём через личные истории и живые примеры. Через природу раскрываем мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип: «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Экскурсии — это всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, помогаем путешественникам быть осознанными гостями на этой земле и делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии — мы создаём ситуации, в которых Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начинают понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    А
    Анна
    9 сен 2025
    Огромное спасибо за экскурсию! Проехали по живописным местам с прекрасной Инной. Мы останавливались в запланированных местах с непродолжительной прогулкой в каждом, времени оказалось вполне достаточно чтобы размяться, полюбоваться красотами края,
    сделать фото и отправиться дальше. Аккуратное вождение, приятное общение и интересные рассказы про край и истории из жизни. 😍 спасибо за чудесный день! Хочется приехать сюда вновь, что бы многое еще увидеть.

    Входит в следующие категории Барнаула

