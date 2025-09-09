Встречу вас в аэропорту Барнаула и с комфортом довезу до Белокурихи — очаровательного города-курорта.
По дороге, если захотите, расскажу об Алтайском крае, Чуйском тракте и тихих тропах в этих местах, которые скрыты от глаз туристов.
Описание трансфер
Организационные детали
Едем на автомобиле Ssang.
Yong Korando
По запросу также могу отвезти на курорт «Белокуриха—2» В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Барнаула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 5 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Анна
9 сен 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Проехали по живописным местам с прекрасной Инной. Мы останавливались в запланированных местах с непродолжительной прогулкой в каждом, времени оказалось вполне достаточно чтобы размяться, полюбоваться красотами края,
