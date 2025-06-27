Мини-группа
до 4 чел.
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Начало: В аэропорту
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер Барнаул-Горно-Алтайск
Путешествие из Барнаула в Горно-Алтайск станет комфортным и познавательным благодаря трансферу на автомобиле SsangYong Korando. Увлекательные остановки по пути
Начало: В аэропорту Барнаула
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер Барнаул-Белокуриха
Комфортный трансфер из Барнаула в Белокуриху на автомобиле SsangYong Korando. По пути вы узнаете интересные факты об Алтайском крае и его скрытых тропах
Начало: В аэропорту Барнаула
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
6000 ₽ за человека
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