4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма

Oxana
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Oxana – ваш гид
За несколько веков Барнаул прошел интересный путь от небольшого поселка вокруг сереброплавильного завода до центра Алтайского края.

Всё это время облик города менялся и преображался, именно поэтому его архитектура так многолика.

Я проведу вас по самобытным улицам Барнаула, помогу уловить архитектурные контрасты и покажу старинные кружевные деревянные усадьбы.

В результате вы ближе познакомитесь с непростой историей города и запомните его яркие образы.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Обелиск в честь 100-летия горного дела на Алтае (Демидовский столп на Демидовской площади), Красноармейский проспект, 19
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула

Что вас ожидает

Архитектурные стили и контрасты Барнаула
Наш маршрут охватит наиболее интересные постройки Барнаула, по фасадам которых можно «прочитать» всю историю города и уловить стилистику городской архитектуры. Вас впечатлит классицизм Демидовской площади и Петропавловской улицы (ныне — улицы Ползунова), эклектика кварталов сибирского купечества, смелый модерн городских усадеб, эпохальный советский конструктивизм и помпезный сталинский ампир. Вы увидите знаменитый «Дом под шпилем» и первый барнаульский небоскреб, а по пути прикоснетесь к эпохам становления города.

Деревянное зодчество
Деревянное зодчество Барнаула — исчезающая красота, которую важно успеть увидеть и запечатлеть. Вы полюбуетесь деревянными кружевами дома Щадриных и усадьбы Лесневкого, рассмотрите дом Носовича, гимназию Будкевич и старинную аптеку Крюгер, а также познакомитесь с удивительными историями этих построек.

Современный облик города
Чтобы вернуться в день сегодняшний, мы прогуляемся по красивой и современной барнаульской набережной и поднимемся на смотровые площадки террас Нагорного парка, откуда вам откроется замечательный вид на город. А после вы побываете в «барнаульском Голливуде» — живописном и популярном месте, где на горе красуется название города, выложенное объемными белыми буквами.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Тематика экскурсии предлагается как основа, но возможно сокращение или изменение программы по вашему желанию.
  • Можно расширить программу прогулки и посетить территорию Сереброплавильного завода (комплекс зданий), музей «Город» и музей «Горная аптека».
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Обелиск в честь 100-летия горного дела на Алтае (Демидовский столп на Демидовской площади), Красноармейский проспект, 19.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Oxana
Oxana
Меня зовут Оксана. Я профессиональный историк, давно занимаюсь историей Барнаула и Алтайского края. Имею опыт преподавания истории Алтая, а также истории архитектуры в высших учебных заведениях.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 сентября 2019
Экскурсия была заказана на меня одну. Я уже была на обзорной в Барнауле год назад,но попросила гида дополнить свою экскурсию еще и общими сведениями о городе, чтобы освежить в памяти то, что нам рассказывали раньше. Получилось всё очень интересно. На "нелетную" погоду мы внимания не обращали. Много ходили, Оксана хорошо рассказывала, и ее не сбивали с темы мои встречные вопросы. Наоборот, они вплетались в общую канву и раскрывалась какая-то очередная тема.
Экскурсия подойдет всем, кто интересуется историей города, историей страны в целом в период его основания и расцвета, судьбами лучших его представителей и тем, кто не боится много ходить.
Барнаул стоит узнать получше в принципе. А в сопровождении рассказов Оксаны - вы захотите вернуться сюда еще раз.
7 июля 2019
Были с подругой на экскурсии с Оксаной по старому центру города Барнаула, очень довольны, узнали много нового, и хотя мы родились и выросли в Барнауле, за два часа, благодаря Оксане, мы впервые узнали именно историю нашего города, а «старый базар» вдруг превратился в логично-спланированный центр города. Спасибо, Оксана!
8 декабря 2018
Оксана очень хороший и приятный гид, прекрасно знает историю своего города, обязательно расскажет и покажет даже больше, чем изначально предполагалось, и не испугается даже самых суровых погодных условий (гуляли по городу в тридцатиградусный мороз). Рекомендую
17 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Оксана -энтузиаст своего дела. Она прекрасно знает Барнаул и любит свой город. Она сумела показать нам не только популярные туристические места, но и провела по тихим улочкам, куда обычно не водят туристов. У нас был всего один день в Барнауле, но благодаря Оксане мы увидели и узнали о Барнауле достаточно, чтобы сложилось впечатление и остался в памяти город, как целое, а не просто отдельные его места. Спасибо!

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Исторические вехи, особенности зодчества и лучшие панорамы столицы Алтая
Предлагаю вам прогуляться по самым интересным уголкам старинного сибирского города и познакомиться с разными гранями Барнаула. Вы узнаете о промышленном и купеческом прошлом города, услышите истории о его современной жизни, а также местные легенды и предания. Я расскажу об особенностях алтайской архитектуры, покажу старинные резные домики и потрясающие образцы сибирского храмового зодчества. И конечно, поделюсь с вами самыми красивыми и «открыточными» панорамами Барнаула.

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