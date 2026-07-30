4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Барнаул - город с богатой историей и уникальным архитектурным лицом.За несколько веков он преобразился из небольшого поселения в крупный центр Алтайского края, каждый уголок которого хранит свои тайны и истории.Экскурсия

«Архитектурные образы Барнаула» приглашает вас на незабываемое путешествие по самобытным улицам города, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. От классической красоты Демидовской площади до неорусского стиля торгового дома Полякова, от деревянных кружев усадеб до первого барнаульского небоскреба - каждый объект демонстрирует уникальность и многообразие архитектурных стилей города. Пешеходная экскурсия позволит не только увидеть, но и почувствовать дух старого Барнаула, прикоснуться к его истории и увидеть, как менялся городской облик на протяжении веков. Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, которое оставит в вашей памяти яркие и незабываемые образы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурные стили и контрасты Барнаула

Наш маршрут охватит наиболее интересные постройки Барнаула, по фасадам которых можно «прочитать» всю историю города и уловить стилистику городской архитектуры. Вас впечатлит классицизм Демидовской площади и Петропавловской линии (ныне — улицы Ползунова), эклектика кварталов сибирского купечества, смелый модерн городских усадеб и помпезный сталинский ампир. Вы увидите первый барнаульский небоскреб, архитектурные контрасты Красноармейского проспекта, неорусский стиль торгового дома самого удачливого барнаульского купца Полякова, ресторан польской купеческой семьи Андроновских, фарфоровый иконостас церкви Иоанна Предтечи. А по пути прикоснетесь к эпохам становления города.

Деревянное зодчество

Деревянное зодчество Барнаула — исчезающая красота, которую важно успеть увидеть и запечатлеть. Вы полюбуетесь деревянными кружевами дома Щадрина и усадьбы Лесневского, а также познакомитесь с удивительными историями этих построек.

Современный облик города

Чтобы вернуться в день сегодняшний, мы прогуляемся по «барнаульскому Арбату», поднимемся на смотровую площадку террасы Нагорного парка, откуда вам откроется замечательный вид на город. После вы побываете в «барнаульском Голливуде» — живописном и популярном месте, где на горе красуется название города, выложенное объемными белыми буквами, и спуститесь к красивой и современной набережной.

Организационные детали