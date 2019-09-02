4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные стили и контрасты Барнаула

Наш маршрут охватит наиболее интересные постройки Барнаула, по фасадам которых можно «прочитать» всю историю города и уловить стилистику городской архитектуры. Вас впечатлит классицизм Демидовской площади и Петропавловской улицы (ныне — улицы Ползунова), эклектика кварталов сибирского купечества, смелый модерн городских усадеб, эпохальный советский конструктивизм и помпезный сталинский ампир. Вы увидите знаменитый «Дом под шпилем» и первый барнаульский небоскреб, а по пути прикоснетесь к эпохам становления города.

Деревянное зодчество

Деревянное зодчество Барнаула — исчезающая красота, которую важно успеть увидеть и запечатлеть. Вы полюбуетесь деревянными кружевами дома Щадриных и усадьбы Лесневкого, рассмотрите дом Носовича, гимназию Будкевич и старинную аптеку Крюгер, а также познакомитесь с удивительными историями этих построек.

Современный облик города

Чтобы вернуться в день сегодняшний, мы прогуляемся по красивой и современной барнаульской набережной и поднимемся на смотровые площадки террас Нагорного парка, откуда вам откроется замечательный вид на город. А после вы побываете в «барнаульском Голливуде» — живописном и популярном месте, где на горе красуется название города, выложенное объемными белыми буквами.