4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Барнаул - город с богатой историей и уникальным архитектурным лицом.
За несколько веков он преобразился из небольшого поселения в крупный центр Алтайского края, каждый уголок которого хранит свои тайны и истории.
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«Архитектурные образы Барнаула» приглашает вас на незабываемое путешествие по самобытным улицам города, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю.
От классической красоты Демидовской площади до неорусского стиля торгового дома Полякова, от деревянных кружев усадеб до первого барнаульского небоскреба - каждый объект демонстрирует уникальность и многообразие архитектурных стилей города.
Пешеходная экскурсия позволит не только увидеть, но и почувствовать дух старого Барнаула, прикоснуться к его истории и увидеть, как менялся городской облик на протяжении веков.
Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, которое оставит в вашей памяти яркие и незабываемые образы
Наш маршрут охватит наиболее интересные постройки Барнаула, по фасадам которых можно «прочитать» всю историю города и уловить стилистику городской архитектуры. Вас впечатлит классицизм Демидовской площади и Петропавловской линии (ныне — улицы Ползунова), эклектика кварталов сибирского купечества, смелый модерн городских усадеб и помпезный сталинский ампир. Вы увидите первый барнаульский небоскреб, архитектурные контрасты Красноармейского проспекта, неорусский стиль торгового дома самого удачливого барнаульского купца Полякова, ресторан польской купеческой семьи Андроновских, фарфоровый иконостас церкви Иоанна Предтечи. А по пути прикоснетесь к эпохам становления города.
Деревянное зодчество
Деревянное зодчество Барнаула — исчезающая красота, которую важно успеть увидеть и запечатлеть. Вы полюбуетесь деревянными кружевами дома Щадрина и усадьбы Лесневского, а также познакомитесь с удивительными историями этих построек.
Современный облик города
Чтобы вернуться в день сегодняшний, мы прогуляемся по «барнаульскому Арбату», поднимемся на смотровую площадку террасы Нагорного парка, откуда вам откроется замечательный вид на город. После вы побываете в «барнаульском Голливуде» — живописном и популярном месте, где на горе красуется название города, выложенное объемными белыми буквами, и спуститесь к красивой и современной набережной.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Тематика экскурсии предлагается как основа, но возможно сокращение или изменение программы по вашему желанию.
В зимний период время экскурсии может быть сокращено по согласованию с вами
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Ветеранов, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1269 туристов
Я аккредитованный гид, профессиональный историк, кандидат исторических наук и местный житель, увлечённый краеведением.
Имею опыт исследования и преподавания истории Алтая, а также истории архитектуры Барнаула и Алтая в высших учебных заведениях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Отличная экскурсия. Оксана очень подробно рассказала о Барнауле и его истории. Прогулка, несмотря на проливной дождь, была отличной и очень познавательный. Рекомендую.
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Елена
хорошая экскурсия, большой маршрут, посмотрели весь центр
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Л
Любовь
Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть город. Поэтому выбрвла данную экскурсию, чтобы не просто так гулять, а с пользой. Всё понравилось, Оксана местный житель, интересно рассказывает про достопримечательности. Маршрут хороший, в принципе можно что то изменить по вашему желанию.
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С
Светлана
Оксана четко выделяет самое главное в Барнауле. Город большой, самостоятельно с путеводителем мы бы ушли за другим и отчасти упустили бы самое-самое в историческом центре. Гид строит экскурсию с учетом того, читать дальшеуменьшить
что путешественники уже посмотрели самостоятельно. Так как в Нагорном парке мы побывали до экскурсии, то Оксана нам рассказала о нем, а провела взамен по той части проспекта Ленина, которая, вероятно, обычно остается за рамками экскурсии. Оксана - эрудированный историк и прекрасный рассказчик.
Если вы едете на Алтай через Барнаул, уделите время городу, он того стоит. Мы успели совершить прогулку по Оби и пешеходную экскурсию. Был бы у нас второй день в распоряжении - сходили бы в музеи, в том числе рекомендованные Оксаной.
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Ирина
Экскурсия была заказана на меня одну. Я уже была на обзорной в Барнауле год назад,но попросила гида дополнить свою экскурсию еще и общими сведениями о городе, чтобы освежить в памяти читать дальшеуменьшить
то, что нам рассказывали раньше. Получилось всё очень интересно. На "нелетную" погоду мы внимания не обращали. Много ходили, Оксана хорошо рассказывала, и ее не сбивали с темы мои встречные вопросы. Наоборот, они вплетались в общую канву и раскрывалась какая-то очередная тема. Экскурсия подойдет всем, кто интересуется историей города, историей страны в целом в период его основания и расцвета, судьбами лучших его представителей и тем, кто не боится много ходить. Барнаул стоит узнать получше в принципе. А в сопровождении рассказов Оксаны - вы захотите вернуться сюда еще раз.
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Александр
Замечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным частям города. Оксана очень увлекательно рассказала про историю Барнаула и читать дальшеуменьшить
каждого из посещаемых в рамках экскурсии мест, про известных уроженцев и жителей города и края, а также про современный быт барнаульцев. Время экскурсии прошло на одном дыхании - было получено огромное количество положительных впечатлений и сделано немало красивых фотографий (в частности, со смотровых площадок Нагорного парка). Рекомендую экскурсию и гида всем гостям города!
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