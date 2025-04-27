В программе есть треккинги по горной местности. Просим взять вас подходящую обувь и одежду. Важно учесть, что погода в горах резко меняется. Возьмите тёплые вещи, дождевик, ветровку, лёгкие рубашку и штаны (защита рук и ног от солнца), купальные принадлежности.

Рекомендуем оформить страховку. Желательно наличие прививки от клещевого энцефалита.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в домиках и номерах на турбазах. Душ и туалет на этаже или в номере. Возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты). Примеры турбаз: «Краснотал», «Сердце Алтая», «Караван Ая» и аналогичные.

*В галерее тура для примера жилья размещены фото турбазы «Сердце Алтая» (взяты с сайта serdcealtaya.ru)

Питание. Включены завтраки на турбазах. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. По шоссе на минивэне Nissan Serena / Mitsubishi Delica. В горах — транспорт повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. В туре есть треккинги по горной местности. Особая подготовка не требуется. Важно быть готовыми проходить маршрут в 2-15 километров с небольшим набором и сбросом высоты (до 500 метров), взять с собой подходящую обувь и одежду.

Связь и интернет. Связь в горах непостоянна. Есть на турбазах.