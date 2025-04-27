Активное путешествие по must-see-локациям Алтая

Увидеть инопланетные пейзажи, прокатиться на катере по Телецкому озеру и дойти до ледника
Собрали для вас наиболее популярные локации — то, что стоит увидеть на Алтае в первый раз.

Прокатимся по Чуйскому тракту и полюбуемся видами с перевалов, найдём Алтайские Марсы и Луну, рассмотрим
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узоры на поверхности Гейзерного озера и посетим места силы. Одно из таких — Телецкое озеро, где прокатимся на катере.

Прочувствуем мощь алтайской реки на рафтинге по Чулышману и отправимся в царство ледников в долину Актру.

Активное путешествие по must-see-локациям Алтая
Активное путешествие по must-see-локациям Алтая
Активное путешествие по must-see-локациям Алтая

Описание тура

Организационные детали

В программе есть треккинги по горной местности. Просим взять вас подходящую обувь и одежду. Важно учесть, что погода в горах резко меняется. Возьмите тёплые вещи, дождевик, ветровку, лёгкие рубашку и штаны (защита рук и ног от солнца), купальные принадлежности.

Рекомендуем оформить страховку. Желательно наличие прививки от клещевого энцефалита.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в домиках и номерах на турбазах. Душ и туалет на этаже или в номере. Возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты). Примеры турбаз: «Краснотал», «Сердце Алтая», «Караван Ая» и аналогичные.

*В галерее тура для примера жилья размещены фото турбазы «Сердце Алтая» (взяты с сайта serdcealtaya.ru)

Питание. Включены завтраки на турбазах. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. По шоссе на минивэне Nissan Serena / Mitsubishi Delica. В горах — транспорт повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. В туре есть треккинги по горной местности. Особая подготовка не требуется. Важно быть готовыми проходить маршрут в 2-15 километров с небольшим набором и сбросом высоты (до 500 метров), взять с собой подходящую обувь и одежду.

Связь и интернет. Связь в горах непостоянна. Есть на турбазах.

Программа тура по дням

1 день

Из Барнаула по Чуйскому тракту до села Акташ

Встречаемся в 8:00 в аэропорту Барнаула. По пути заберём прибывших на ж/д вокзал.

Сегодня проедем по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Сделаем остановку в селе Сростки, на родине Василия Шукшина. Увидим памятник актёру и полюбуемся панорамой окрестностей. Продолжим путь по Чуйскому тракту и поднимемся на Семинский перевал. Не просто восхитимся видами с высоты 1717 метров, но и побываем в значимом месте. Здесь находятся древние алтайские курганы. Далее окажемся на перевале Чике-Таман, который считается одним из самых живописных на Алтае.

Совсем скоро перед нами откроются катунские террасы — интересное геологическое явление. Берег Катуни становится похожим на громадные ступени, спускающиеся друг за другом к воде. Увидим первый двухцепной висячий мост в России и памятник Ленину в окружении гор. Доедем до места, где Чуя встречается с Катунью, и сделаем множество эффектных кадров.

Вечером остановимся на турбазе в селе Акташ.

Из Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села АкташИз Барнаула по Чуйскому тракту до села Акташ
2 день

Алтайские локации с инопланетными пейзажами

Позавтракаем на турбазе среди горных вершин и отправимся к известным локациям края — Гейзерному озеру и Алтайскому Марсу. Рассмотрим узоры на поверхности водоёма. Их рисует сама природа — термальный источник. Далее рассмотрим красные скалы в урочище Кызыл-Чин, прогуляемся и почувствуем себя на другой планете. Посетим Марс-1 и Марс-2, найдём петроглифы и заглянем на белоснежную Луну.

Если позволит погода, поднимемся на смотровую в селе Акташ на высоту более 3000 метров. Отсюда хорошо видно Северо-Чуйский хребет, долину реки Чуя и Курайскую степь. Будем надеяться, что нам повезёт, и удастся полюбоваться горой Белуха.

Вечером вернёмся на турбазу.

Алтайские локации с инопланетными пейзажамиАлтайские локации с инопланетными пейзажамиАлтайские локации с инопланетными пейзажамиАлтайские локации с инопланетными пейзажами
3 день

Треккинг к леднику Большой Актру и высокогорному озеру

Сегодня посетим долину ледников — Актру. До альплагеря доедем на транспорте повышенной проходимости, после чего предстоит пеший маршрут. Особая подготовка не требуется, но важно быть готовыми идти несколько часов с перепадом высоты и иметь подходящую обувь.

Подойдём вплотную к леднику Большой Актру, ощутим его холодное дыхание и восхитимся мощью и красотой. Увидим Голубое озеро в окружении кедров и ледовых морен. Самые отважные смогут искупаться в чистейшей прозрачной воде. Устроим фотосессию на фоне озера и горных вершин. А по пути понаблюдаем за сменой растительности, которая происходит из-за разной высоты. Треккинг однозначно стоит увиденного.

Вернёмся на турбазу к вечеру.

Треккинг к леднику Большой Актру и высокогорному озеруТреккинг к леднику Большой Актру и высокогорному озеруТреккинг к леднику Большой Актру и высокогорному озеруТреккинг к леднику Большой Актру и высокогорному озеру
4 день

Через перевалы и плато в долину Чулышмана

После завтрака выезжаем с базы в сторону долины реки Чулышман. По пути будет много живописных и значимых локаций. Среди них красные скалы с двух сторон от дороги, напоминающие ворота, Улуганский перевал и плато, цепочка горных озёр и комплекс древних усыпальниц. Полюбуемся видами с перевала Кату-Ярык — обрывы, отроги гор и панорама каньона реки Чулышман во всей красе. По крутому серпантину спустимся вниз и окажемся среди дикой природы.

Остановимся на турбазе на побережье Чулышмана.

Через перевалы и плато в долину ЧулышманаЧерез перевалы и плато в долину ЧулышманаЧерез перевалы и плато в долину ЧулышманаЧерез перевалы и плато в долину Чулышмана
5 день

Треккинги к уникальным природным местам Алтая

В первой половине дня прогуляемся к каменным образованиям, напоминающим по форме грибы. Они находятся на возвышенности в урочище Аккурум. Предстоит подъём и спуск, поэтому сегодня тоже необходимо надеть удобную обувь и быть готовыми к физической нагрузке.

После обеда дойдём до шаманского камня-валуна на краю скалы. А вечером желающие за доплату смогут послушать горловое пение.

Треккинги к уникальным природным местам АлтаяТреккинги к уникальным природным местам АлтаяТреккинги к уникальным природным местам АлтаяТреккинги к уникальным природным местам Алтая
6 день

Водопады Алтая и рафтинг по Чулышману

Позавтракав, переправимся на лодке через реку. Далее — пешком до водопада Куркуре. Путь лёгкий, а в конце перед нами откроется 30-метровый мощный поток воды.

После обеда нас ждёт рафтинг по Чулышману. Ознакомимся с техникой безопасности, наденем спасжилеты и каски и запрыгнем на борт надувной лодки. Под руководством инструктора сплавимся по горной реке. Маршрут не представляет опасности и дополнен остановкой на берегу. Прогуляемся до водопада Чул-Оозы и вернёмся на базу. Далее желающие смогут отправиться на рыбалку или прокатиться на лошадях (за доплату).

Водопады Алтая и рафтинг по ЧулышмануВодопады Алтая и рафтинг по ЧулышмануВодопады Алтая и рафтинг по ЧулышмануВодопады Алтая и рафтинг по Чулышману
7 день

Телецкое озеро и возвращение в Барнаул

Сегодня встретимся с младшим братом Байкала — Телецким озером. Многие отмечают исходящую от места особую энергетику и приезжают сюда на перезагрузку. Мы прокатимся по водной глади на катере, рассмотрим берега и насладимся пейзажами с борта.

По пути в Барнаул проедем по дороге вдоль реки Бии и через Горно-Алтайск. Тур завершится поздно вечером. Обратные билеты лучше брать с отправлением на следующий день.

Телецкое озеро и возвращение в БарнаулТелецкое озеро и возвращение в БарнаулТелецкое озеро и возвращение в БарнаулТелецкое озеро и возвращение в БарнаулТелецкое озеро и возвращение в Барнаул

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет92 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по маршруту на минивэне
  • Заброска в горах на транспорте повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ)
  • Сплав на рафте по реке Чулышман
  • Переправа через реку
  • Катание на катере по Телецкому озеру
  • Рекреационные сборы и входные билеты
  • Работа гидов
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Страховка
  • Дополнительные развлечения (конная прогулка, встреча с шаманом, концерт) - цена по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 8:00
Завершение: Г. Барнаул, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барнаула

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