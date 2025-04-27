Прокатимся по Чуйскому тракту и полюбуемся видами с перевалов, найдём Алтайские Марсы и Луну, рассмотрим
Описание тура
Организационные детали
В программе есть треккинги по горной местности. Просим взять вас подходящую обувь и одежду. Важно учесть, что погода в горах резко меняется. Возьмите тёплые вещи, дождевик, ветровку, лёгкие рубашку и штаны (защита рук и ног от солнца), купальные принадлежности.
Рекомендуем оформить страховку. Желательно наличие прививки от клещевого энцефалита.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в домиках и номерах на турбазах. Душ и туалет на этаже или в номере. Возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты). Примеры турбаз: «Краснотал», «Сердце Алтая», «Караван Ая» и аналогичные.
*В галерее тура для примера жилья размещены фото турбазы «Сердце Алтая» (взяты с сайта serdcealtaya.ru)
Питание. Включены завтраки на турбазах. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. По шоссе на минивэне Nissan Serena / Mitsubishi Delica. В горах — транспорт повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ).
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. В туре есть треккинги по горной местности. Особая подготовка не требуется. Важно быть готовыми проходить маршрут в 2-15 километров с небольшим набором и сбросом высоты (до 500 метров), взять с собой подходящую обувь и одежду.
Связь и интернет. Связь в горах непостоянна. Есть на турбазах.
Программа тура по дням
Из Барнаула по Чуйскому тракту до села Акташ
Встречаемся в 8:00 в аэропорту Барнаула. По пути заберём прибывших на ж/д вокзал.
Сегодня проедем по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Сделаем остановку в селе Сростки, на родине Василия Шукшина. Увидим памятник актёру и полюбуемся панорамой окрестностей. Продолжим путь по Чуйскому тракту и поднимемся на Семинский перевал. Не просто восхитимся видами с высоты 1717 метров, но и побываем в значимом месте. Здесь находятся древние алтайские курганы. Далее окажемся на перевале Чике-Таман, который считается одним из самых живописных на Алтае.
Совсем скоро перед нами откроются катунские террасы — интересное геологическое явление. Берег Катуни становится похожим на громадные ступени, спускающиеся друг за другом к воде. Увидим первый двухцепной висячий мост в России и памятник Ленину в окружении гор. Доедем до места, где Чуя встречается с Катунью, и сделаем множество эффектных кадров.
Вечером остановимся на турбазе в селе Акташ.
Алтайские локации с инопланетными пейзажами
Позавтракаем на турбазе среди горных вершин и отправимся к известным локациям края — Гейзерному озеру и Алтайскому Марсу. Рассмотрим узоры на поверхности водоёма. Их рисует сама природа — термальный источник. Далее рассмотрим красные скалы в урочище Кызыл-Чин, прогуляемся и почувствуем себя на другой планете. Посетим Марс-1 и Марс-2, найдём петроглифы и заглянем на белоснежную Луну.
Если позволит погода, поднимемся на смотровую в селе Акташ на высоту более 3000 метров. Отсюда хорошо видно Северо-Чуйский хребет, долину реки Чуя и Курайскую степь. Будем надеяться, что нам повезёт, и удастся полюбоваться горой Белуха.
Вечером вернёмся на турбазу.
Треккинг к леднику Большой Актру и высокогорному озеру
Сегодня посетим долину ледников — Актру. До альплагеря доедем на транспорте повышенной проходимости, после чего предстоит пеший маршрут. Особая подготовка не требуется, но важно быть готовыми идти несколько часов с перепадом высоты и иметь подходящую обувь.
Подойдём вплотную к леднику Большой Актру, ощутим его холодное дыхание и восхитимся мощью и красотой. Увидим Голубое озеро в окружении кедров и ледовых морен. Самые отважные смогут искупаться в чистейшей прозрачной воде. Устроим фотосессию на фоне озера и горных вершин. А по пути понаблюдаем за сменой растительности, которая происходит из-за разной высоты. Треккинг однозначно стоит увиденного.
Вернёмся на турбазу к вечеру.
Через перевалы и плато в долину Чулышмана
После завтрака выезжаем с базы в сторону долины реки Чулышман. По пути будет много живописных и значимых локаций. Среди них красные скалы с двух сторон от дороги, напоминающие ворота, Улуганский перевал и плато, цепочка горных озёр и комплекс древних усыпальниц. Полюбуемся видами с перевала Кату-Ярык — обрывы, отроги гор и панорама каньона реки Чулышман во всей красе. По крутому серпантину спустимся вниз и окажемся среди дикой природы.
Остановимся на турбазе на побережье Чулышмана.
Треккинги к уникальным природным местам Алтая
В первой половине дня прогуляемся к каменным образованиям, напоминающим по форме грибы. Они находятся на возвышенности в урочище Аккурум. Предстоит подъём и спуск, поэтому сегодня тоже необходимо надеть удобную обувь и быть готовыми к физической нагрузке.
После обеда дойдём до шаманского камня-валуна на краю скалы. А вечером желающие за доплату смогут послушать горловое пение.
Водопады Алтая и рафтинг по Чулышману
Позавтракав, переправимся на лодке через реку. Далее — пешком до водопада Куркуре. Путь лёгкий, а в конце перед нами откроется 30-метровый мощный поток воды.
После обеда нас ждёт рафтинг по Чулышману. Ознакомимся с техникой безопасности, наденем спасжилеты и каски и запрыгнем на борт надувной лодки. Под руководством инструктора сплавимся по горной реке. Маршрут не представляет опасности и дополнен остановкой на берегу. Прогуляемся до водопада Чул-Оозы и вернёмся на базу. Далее желающие смогут отправиться на рыбалку или прокатиться на лошадях (за доплату).
Телецкое озеро и возвращение в Барнаул
Сегодня встретимся с младшим братом Байкала — Телецким озером. Многие отмечают исходящую от места особую энергетику и приезжают сюда на перезагрузку. Мы прокатимся по водной глади на катере, рассмотрим берега и насладимся пейзажами с борта.
По пути в Барнаул проедем по дороге вдоль реки Бии и через Горно-Алтайск. Тур завершится поздно вечером. Обратные билеты лучше брать с отправлением на следующий день.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|92 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по маршруту на минивэне
- Заброска в горах на транспорте повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ)
- Сплав на рафте по реке Чулышман
- Переправа через реку
- Катание на катере по Телецкому озеру
- Рекреационные сборы и входные билеты
- Работа гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу
- Страховка
- Дополнительные развлечения (конная прогулка, встреча с шаманом, концерт) - цена по запросу