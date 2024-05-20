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Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000₽ за человека
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- ВВиктория20 мая 2024Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Алтай»
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