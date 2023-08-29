Сплав по Средней Катуни – не только сумасшедшая гребля и острота ощущений в порогах, а также релакс и медитации на привалах, шанс насладиться активным отдыхом в дикой природе без лишних нагрузок и лишений, путешествие в затерянный мир!
июн
июн
июл
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Искра
Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города 9-00 (местное время).
Трансфер Барнаул – Белокуриха (240 км).
Курорт известен своим целебным воздухом и термальными источниками.
Встреча в г. Белокурихе в 13:00 в отеле Благодать (по согласованию, в случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, трансфер Горно-Алтайск – Белокуриха (120 км) за доп. плату).
Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км), село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.
Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».
Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км).
Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов.
Трансфер Солонешное – Топольное (25 км).
Размещение в маральнике.
Ужин.
Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.
Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.
Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.
Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны оплачивается отдельно).
Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.
Пешком – 3 км, авто – 365 км.
Денисова пещера, Каракол, Чуйский тракт
Завтрак.
Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км).
Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей.
Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.
Размещение.
Прогулка к символичному памятнику суслику.
Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».
Ужин.
Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.
Пешком – 5 км, авто – 185 км.
Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро
Завтрак.
Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км).
Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.
История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».
Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня».
Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине.
Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди туристов как «Марс».
По пути – фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта.
Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин.
Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.
Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км).
Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.
На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Возвращение на туркомплекс (180 км).
По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков – петроглифов.
Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Временной размах петроглифов – от неолита до тюркской эпохи.
Памятник расположен на правом берегу р. Чуи.
Фотостоп в северной части геопарка «Алтай», Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни.
Ужин.
Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.
Пешком – 5 км, авто – 500 км.
Каракольский природный парк «Уч-Энмек»
Завтрак.
Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек», являющийся природным парком, включающим природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты: курганы, наскальные рисунки, комплексы мегалитов.
Экскурсия по долине позволяет окунуться в алтайскую культуру и её космогонию.
Трансфер до места начала сплава (85 км) – устье реки Б. Яломан.
Размещение в палатках, ужин – полевая кухня.
Подготовка судов к сплаву.
Подгонка личного снаряжения, спасательных жилетов, гидрокостюмов и касок.
Инструктаж по технике безопасности и поведению на воде.
Размещение: палаточный лагерь на берегу р. Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 125 км.
Начало сплава
Завтрак – полевая кухня.
Сплав, прохождение порогов «Ильгуменский» (3-4 категории сложности), «Кадринская труба» (3-4 к. с.).
Обед-перекус. Прохождение порога «Шабаш» (5-4 к. с.) по очереди со страховкой.
Трансфер устье р. Урсула – Нижняя Катунь (170 км).
Ужин.
Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.
Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 170 км.
Бийск - Барнаул. Отъезд
Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Бийск (130 км) – город, построенный по указу Петра I в 18 веке.
Сейчас Бийск имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай.
Трансфер Бийск – Барнаул (180 км).
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея и ресторации «Горная Аптека».
Горная Аптека – это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.
Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».
Окончание программы в 20:00.
Пешком – 3 км, авто – 310 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- Маральник «Искра» (удобства на этаже),«Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.
- Туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.
- Палаточный лагерь на берегу р. Катуни.
- Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|18 июня, 25 июня, 02 июля
|54 444
|09 июля, 16 июля
|58 888
|23 июля, 30 июля, 06 августа, 13 августа,
|64 444
|20 августа, 27 августа, 03 сентября
|49 999
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
Подселение не предусматривается.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Варианты проживания
Туркомплекс/палаточный лагерь/кемпинг
Размещение по пути следования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
- Питание - завтрак и ужин
- Проживание в палатке во время сплава
- Обеды во время сплава - в полевых условиях
- Прокат снаряжения (гидрокостюм непреновый, спасательный жилет, защитный шлем, брызгозащитная куртка, палатка, спальник, коврик)
- Экскурсии согласно программе
- Страхование
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
- Транспорт аэропорт Горно-Алтайска - Белокуриха (от 5000 руб. за автомобиль)
- Входные билеты в музеи - 150-400 руб. /чел
- Рекреационный сбор - 100 руб. /чел
- Посещение бани - от 1000 руб. /час
- Дополнительное питание - обеды
- Дополнительные экскурсии - от 500 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемая куртка;
- ветровка или плащ-дождевик;
- двое брюк – плотные и легкие;
- кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
- легкий свитер или кофта;
- шорты;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- обувь для пеших экскурсий –туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
- легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
- обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
- при посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора;
- документы (пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Есть ли в туре клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Кто нас будет сопровождать?
На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.