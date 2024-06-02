7-дневный тур из Барнаула: Путешествие по Горному Алтаю без палаток и рюкзаков
Приглашаем вас в путешествие по Горному Алтаю, за время которого вы успеете познакомиться с этим удивительным краем, его историей.
Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.
Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
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7
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14
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Стелы на границе республики Алтай
- Телецкое озеро
- Перевал Семинский
- Гейзеровое озеро
- Перевал Чике-Таман
- Река Катунь
- Чуй-Оозы
- Река Бия
- Марс-1
- Река Чуя
- Марс-2
- Остров Патмос
- Река Чемал
- Чемальская ГЭС
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Порог Ильгумень
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Петроглифы Адыр-Кан
- Водопад Чоодор
- Гора Пикет село Сростки
- Водопад Корбу
- Водопад Эстюбэ
- Ороктойский мост
- Старый Чуйский Тракт
- Долина духов Че-Чкыш
- Памятник Кольке Снегирёву
- Тавдинские пещеры
- Зубы Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы предлагаем Вам уникальный маршрут по Горному Алтаю, который проходит по самым красивым местам!
Что вас ждетЗа время нашего путешествия мы покатаемся на катерах по Телецкому озеру, увидим тот самый Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Будем путешествовать вдоль красавицы реки Катунь, проедем горные перевалы, увидим слияния рек и святые источники, Алтайский Марс, Гейзеровое озеро и многие другие достопримечательности.
Путешественники познакомятся с Алтаем, узнают его историю и отдохнут в горах.
Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе (ВИП группы не более 8 человек)
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2,3, местное размещение на усмотрение организатора)
- Двухразовое питание, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 1 раз
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Барнаула / ТЦ «Пассаж» / Горно-АлтайскЗавершение: г. Барнаул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- 1) Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) – настоятельно рекомендуются!!!
- Сменная обувь – легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки.
- 2) Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка -необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- 3) Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки
- Документы: паспорт, медицинский полис
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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