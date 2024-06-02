Мы предлагаем Вам уникальный маршрут по Горному Алтаю, который проходит по самым красивым местам!

Что вас ждетЗа время нашего путешествия мы покатаемся на катерах по Телецкому озеру, увидим тот самый Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Будем путешествовать вдоль красавицы реки Катунь, проедем горные перевалы, увидим слияния рек и святые источники, Алтайский Марс, Гейзеровое озеро и многие другие достопримечательности.

Путешественники познакомятся с Алтаем, узнают его историю и отдохнут в горах.

Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.

Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.