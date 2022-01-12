В Виктор

Перевал Дятлова. Снегоходный тур

Спасибо Вам за организацию этой поездки. Это мой первый тур, и я очень рад, что он прошёл настолько интересно. Побывать на перевале Дятлова было для меня, можно сказать, мечтой, и она наконец осуществилась. Планирую потом ещё куда-нибудь отправиться)