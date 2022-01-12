5 дней
Перевал Дятлова. Снегоходный тур
Территория Северного Урала огромна. Это один из самых глухих и труднодоступных районов Урала. Край густых таёжных лесов
Начало: пос. Вижай
«Обсуждение планируемого маршрута снегоходного тура на Перевал Дятлова»
от 79 900₽ за человека
скидка
10%
6 дней
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
«Вы полюбуетесь живописной природой, вековыми кедрами и Телецким озером, прокатитесь на снегоходах, расслабитесь в бане с вениками и попрыгаете в пушистые сугробы»
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
5000045 000₽ за человека
6 дней
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Вдоволь накататься по просторам Алтая, насладиться заповедной природой и зимними пейзажами
Начало: Барнаул, аэропорт и ж. - д. вокзал, 08:00
«Маршрут несложный, путешествуем на микроавтобусе и снегоходах с осмотром достопримечательностей»
24 янв в 08:00
3 фев в 08:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор12 января 2022Перевал Дятлова. Снегоходный турСпасибо Вам за организацию этой поездки. Это мой первый тур, и я очень рад, что он прошёл настолько интересно. Побывать на перевале Дятлова было для меня, можно сказать, мечтой, и она наконец осуществилась. Планирую потом ещё куда-нибудь отправиться)
- ООлеся11 января 2022Перевал Дятлова. Снегоходный турПоездка очень понравилась. Классные места.
- ООлеся11 января 2022Перевал Дятлова. Снегоходный турХодила в тур в январе. Места потрясающие. С удовольствием приеду еще раз (может на другие маршруты). Отдельное спасибо гидам Александру и Ивану. Еда простая, но очень вкусная. Домики теплые.
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