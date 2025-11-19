Путешествие объединяет природу, историю и активный отдых — идеальный способ познакомиться с волшебной зимней стороной Алтая. Вы побываете на озере, где зимуют тысячи лебедей. Увидите древнюю мумию и прикоснётесь к загадкам алтайского прошлого. А в конце посетите комплекс, где гиды-каюры расскажут о породах ездовых собак, особенностях ухода за ними и спортивных тренировках.

Описание экскурсии

Мы отправимся ранним утром из Белокурихи к Лебединому озеру. По пути по желанию заедем в магазин местного сельхозпроизводителя «Гудвилл». В течения дня поговорим о культурном и историческом наследии Алтая — от древних времён до наших дней. О том, как природа влияла на формирование местных культур, и многом другом.

Лебединое озеро

Зимой оно оста`тся тёплым благодаря природным источникам, что делает его идеальным местом для зимовки тысячи лебедей. Вы посетите единственное место в Сибири, где можно наблюдать этих грациозных птиц в их естественной среде. И насладитесь сказочной атмосферой озера.

Национальный музей

Далее мы пересечём мост через реку Катунь, въедем на территорию Республики Алтай и направимся в Горно-Алтайск, чтобы посетить музей. Здесь вы прикоснётесь к древней истории региона и загадочному миру прошлого.

Главный экспонат — «Алтайская принцесса», мумия женщины. Возраст артефакта — более 2500 лет. Она прекрасно сохранилась благодаря вечной мерзлоте, что делает её одной из самых известных мумий, найденных в Евразии.

Сотрудники музея расскажут о значении находки и культуре пазырыкских племён, их обрядах и верованиях. А после вы прогуляетесь по музею и рассмотрите другие артефакты, рассказывающие о культуре и традициях алтайских народов.

Центр ездового собаководства

Гиды-каюры познакомят вас с породами ездовых собак, таких как аляскинские маламуты и самоеды. Они не только надёжные компаньоны в полярных экспедициях, но и обладатели уникальной способности выживать в суровых условиях.

Вы узнаете, как они помогают людям на протяжении веков, сохраняя свою связь с природой и человеческой культурой

Вам расскажут об особенностях ухода за ними, тренировках, дисциплинах ездового спорта, жизни и работе каюров

А желающие смогут поучаствовать в интерактивной экскурсии и дог-треккинге. Это отличная возможность получить море эмоций и по-настоящему ощутить дух приключений!

В Белокуриху мы вернёмся через Бийск.

Организационные детали