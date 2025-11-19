Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и ездовые собаки
Полюбоваться изящными птицами, посетить музей и узнать о легендах Севера - маламутах и самоедах
Путешествие объединяет природу, историю и активный отдых — идеальный способ познакомиться с волшебной зимней стороной Алтая. Вы побываете на озере, где зимуют тысячи лебедей. Увидите древнюю мумию и прикоснётесь к загадкам алтайского прошлого.
А в конце посетите комплекс, где гиды-каюры расскажут о породах ездовых собак, особенностях ухода за ними и спортивных тренировках.
Описание экскурсии
Мы отправимся ранним утром из Белокурихи к Лебединому озеру. По пути по желанию заедем в магазин местного сельхозпроизводителя «Гудвилл». В течения дня поговорим о культурном и историческом наследии Алтая — от древних времён до наших дней. О том, как природа влияла на формирование местных культур, и многом другом.
Лебединое озеро
Зимой оно оста`тся тёплым благодаря природным источникам, что делает его идеальным местом для зимовки тысячи лебедей. Вы посетите единственное место в Сибири, где можно наблюдать этих грациозных птиц в их естественной среде. И насладитесь сказочной атмосферой озера.
Национальный музей
Далее мы пересечём мост через реку Катунь, въедем на территорию Республики Алтай и направимся в Горно-Алтайск, чтобы посетить музей. Здесь вы прикоснётесь к древней истории региона и загадочному миру прошлого.
Главный экспонат — «Алтайская принцесса», мумия женщины. Возраст артефакта — более 2500 лет. Она прекрасно сохранилась благодаря вечной мерзлоте, что делает её одной из самых известных мумий, найденных в Евразии.
Сотрудники музея расскажут о значении находки и культуре пазырыкских племён, их обрядах и верованиях. А после вы прогуляетесь по музею и рассмотрите другие артефакты, рассказывающие о культуре и традициях алтайских народов.
Центр ездового собаководства
Гиды-каюры познакомят вас с породами ездовых собак, таких как аляскинские маламуты и самоеды. Они не только надёжные компаньоны в полярных экспедициях, но и обладатели уникальной способности выживать в суровых условиях.
Вы узнаете, как они помогают людям на протяжении веков, сохраняя свою связь с природой и человеческой культурой
Вам расскажут об особенностях ухода за ними, тренировках, дисциплинах ездового спорта, жизни и работе каюров
А желающие смогут поучаствовать в интерактивной экскурсии и дог-треккинге. Это отличная возможность получить море эмоций и по-настоящему ощутить дух приключений!
В Белокуриху мы вернёмся через Бийск.
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле Nissan или Toyota
Я также могу провести экскурсию для большего числа гостей: на 6-местном минивэне Hyundai Grand Starex доплата составит 11 000 ₽, на микроавтобусе Wolkswagen Krafter (до 15 мест) + 14 500 ₽
Дополнительные расходы: билеты в Национальный музей — 300 ₽ с человека, по желанию осмотр дополнительных экспозиций, посещение Центра ездового собаководства — 500 ₽ с человека, катание на упряжках — от 1500 ₽, обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
