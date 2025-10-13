Мои заказы

В гости к горным духам Алтая

Путешествие в сердце Алтая: Долина духов, водопад Че-Чкыш и Сердце Катуни. Уникальные истории и незабываемые виды ждут вас
Алтай - это место, где природная красота и культурное наследие переплетаются в гармонии.

Экскурсия включает посещение Долины духов, где встречаются силы добра и зла, водопад Че-Чкыш, который зимой превращается в ледяную
читать дальше

бороду, и захватывающее Сердце Катуни.

Прогулка по навесному мостику к храму на острове Патмос и рассказы о Чуйском тракте добавят особый колорит вашему путешествию. Присоединяйтесь к этой уникальной экскурсии и откройте для себя Алтай с новой стороны

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды Алтая
  • 📚 Уникальные истории и легенды
  • 🌊 Водопад Че-Чкыш и его тайны
  • 🕌 Храм на острове Патмос
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
В гости к горным духам Алтая© Николай
В гости к горным духам Алтая© Николай
В гости к горным духам Алтая© Николай
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Долина горных духов
  • Водопад Че-Чкыш
  • Сердце Катуни
  • Остров Патмос

Описание экскурсии

Долина горных духов возле села Чемал, со всех сторон укрытая отвесными скалами. По мнению местных жителей, здесь встречаются силы добра и зла. Мы устроим небольшой треккинг по долине и полюбуемся необычайной красотой пейзажей.

Водопад Че-Чкыш. В летнее время можно встать под его струи — по легенде, этот ритуал поможет исполнить заветные желания. Зимой водопад превращается в шикарную бороду, состоящую изо льда и сосулек.

Сердце Катуни — одна из самых захватывающих панорам Алтая. Вы увидите долину реки с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.

Село Чемал. Пройдём по навесному мостику над ущельем к скальному острову Патмос — на нём расположен действующий храм.

Прогулка по живописной тропе над ущельем, в котором бурлит красавица Катунь.

Наша поездка будет наполнена историями о местных жителях, их традициях и повседневных ритуалах, которые сильно отличаются от привычного нам образа жизни.

Я расскажу о Чуйском тракте — появлении этой дороги ещё в древние времена. Вы узнаете, почему на перевалах и других значимых для местных жителей уголках тракта развеваются ленточки.

Историй хватит на всё путешествие!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz GLK или Honda Stepwgn (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла и бустеры (сообщите об этой необходимости заранее)
  • Вход в Долину горных духов оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел.
  • За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 334 туристов
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. Стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей
читать дальше

природной красотой, о которых не каждый знает. Мой девиз: «„Нет“ формальному подходу! Всё только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Анна
13 окт 2025
Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍
Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍Все прекрасно, организатор Николай умничка ☺️, с удовольствием еще побуду в каких либо локациях с этим гидом 👍
К
Кристина
16 сен 2025
И так…
У нас был потрясающей гид- Екатерина.
Она рассказывала историю всех поселений Алтая.
Показала нам потрясающие места.
Всем советую ☺️

Входит в следующие категории Белокурихи

Похожие экскурсии из Белокурихи

К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белокурихе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белокурихе