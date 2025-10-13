Путешествие в сердце Алтая: Долина духов, водопад Че-Чкыш и Сердце Катуни. Уникальные истории и незабываемые виды ждут вас
Алтай - это место, где природная красота и культурное наследие переплетаются в гармонии.
Экскурсия включает посещение Долины духов, где встречаются силы добра и зла, водопад Че-Чкыш, который зимой превращается в ледяную читать дальше
бороду, и захватывающее Сердце Катуни.
Прогулка по навесному мостику к храму на острове Патмос и рассказы о Чуйском тракте добавят особый колорит вашему путешествию. Присоединяйтесь к этой уникальной экскурсии и откройте для себя Алтай с новой стороны
Долина горных духов возле села Чемал, со всех сторон укрытая отвесными скалами. По мнению местных жителей, здесь встречаются силы добра и зла. Мы устроим небольшой треккинг по долине и полюбуемся необычайной красотой пейзажей.
Водопад Че-Чкыш. В летнее время можно встать под его струи — по легенде, этот ритуал поможет исполнить заветные желания. Зимой водопад превращается в шикарную бороду, состоящую изо льда и сосулек.
Сердце Катуни — одна из самых захватывающих панорам Алтая. Вы увидите долину реки с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.
Село Чемал. Пройдём по навесному мостику над ущельем к скальному острову Патмос — на нём расположен действующий храм.
Прогулка по живописной тропе над ущельем, в котором бурлит красавица Катунь.
Наша поездка будет наполнена историями о местных жителях, их традициях и повседневных ритуалах, которые сильно отличаются от привычного нам образа жизни.
Я расскажу о Чуйском тракте — появлении этой дороги ещё в древние времена. Вы узнаете, почему на перевалах и других значимых для местных жителей уголках тракта развеваются ленточки.
Историй хватит на всё путешествие!
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz GLK или Honda Stepwgn (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла и бустеры (сообщите об этой необходимости заранее)
Вход в Долину горных духов оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел.
За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 334 туристов
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. Стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей читать дальше
природной красотой, о которых не каждый знает. Мой девиз: «„Нет“ формальному подходу! Всё только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».