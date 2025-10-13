Алтай - это место, где природная красота и культурное наследие переплетаются в гармонии.Экскурсия включает посещение Долины духов, где встречаются силы добра и зла, водопад Че-Чкыш, который зимой превращается в ледяную

бороду, и захватывающее Сердце Катуни. Прогулка по навесному мостику к храму на острове Патмос и рассказы о Чуйском тракте добавят особый колорит вашему путешествию. Присоединяйтесь к этой уникальной экскурсии и откройте для себя Алтай с новой стороны

Описание экскурсии

Долина горных духов возле села Чемал, со всех сторон укрытая отвесными скалами. По мнению местных жителей, здесь встречаются силы добра и зла. Мы устроим небольшой треккинг по долине и полюбуемся необычайной красотой пейзажей.

Водопад Че-Чкыш. В летнее время можно встать под его струи — по легенде, этот ритуал поможет исполнить заветные желания. Зимой водопад превращается в шикарную бороду, состоящую изо льда и сосулек.

Сердце Катуни — одна из самых захватывающих панорам Алтая. Вы увидите долину реки с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.

Село Чемал. Пройдём по навесному мостику над ущельем к скальному острову Патмос — на нём расположен действующий храм.

Прогулка по живописной тропе над ущельем, в котором бурлит красавица Катунь.

Наша поездка будет наполнена историями о местных жителях, их традициях и повседневных ритуалах, которые сильно отличаются от привычного нам образа жизни.

Я расскажу о Чуйском тракте — появлении этой дороги ещё в древние времена. Вы узнаете, почему на перевалах и других значимых для местных жителей уголках тракта развеваются ленточки.

Историй хватит на всё путешествие!

Организационные детали