По дороге насладимся видами предгорий, а перед возвращением заглянем на местный базар, где можно приобрести сувениры или другую продукцию.
Описание экскурсии
Заказник «Лебединый»
Наше путешествие к заказнику «Лебединый» займет около часа. По дороге у нас будет возможность насладиться живописными пейзажами предгорий и увидеть сакральную вершину Бабырган.
История и природа
Заказник «Лебединый» был основан в 1973 году и с тех пор стал домом для множества пернатых. Каждый год здесь останавливаются на зимовку лебеди-кликуны, которые радуют глаз в незамерзающих водах. Это место — настоящий уголок дикой природы, где можно насладиться красотой окружающего мира.
Активности и развлечения
Во время нашего визита вы сможете:
- Полюбоваться лебедями и другими птицами;
- Сделать фотографии на память;
- Покормить птиц — на территории заказника продается специальный корм.
Посещение местного базара
После наблюдения за птицами мы отправимся на местный базар. Здесь вы сможете приобрести сувениры и другую продукцию, которая станет отличным напоминанием о нашем путешествии.
Завершение путешествия
Перед возвращением мы сделаем остановку у магазина «Гудвилл», где можно будет купить продукты от локальных производителей. Это отличная возможность поддержать местный бизнес и попробовать что-то новое!
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и насладитесь красотой природы и культурой региона!
Свободное расписание по договорённости
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в заказник «Лебединый»
Что не входит в цену
- Любые другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
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Важная информация
- Выбирайте удобную одежду и обувь