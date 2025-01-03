Заказник «Лебединый» уже не одно десятилетие помогает окружающей среде, предоставляя лебедям и другим птицам место для зимовки. Мы отправимся к незамерзающему озеру и полюбуемся грациозными пернатыми. По дороге насладимся видами предгорий, а перед возвращением заглянем на местный базар, где можно приобрести сувениры или другую продукцию.

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Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание экскурсии

Заказник «Лебединый»

Наше путешествие к заказнику «Лебединый» займет около часа. По дороге у нас будет возможность насладиться живописными пейзажами предгорий и увидеть сакральную вершину Бабырган.

История и природа

Заказник «Лебединый» был основан в 1973 году и с тех пор стал домом для множества пернатых. Каждый год здесь останавливаются на зимовку лебеди-кликуны, которые радуют глаз в незамерзающих водах. Это место — настоящий уголок дикой природы, где можно насладиться красотой окружающего мира.

Активности и развлечения

Во время нашего визита вы сможете:

Полюбоваться лебедями и другими птицами;

Сделать фотографии на память;

Покормить птиц — на территории заказника продается специальный корм.

Посещение местного базара

После наблюдения за птицами мы отправимся на местный базар. Здесь вы сможете приобрести сувениры и другую продукцию, которая станет отличным напоминанием о нашем путешествии.

Завершение путешествия

Перед возвращением мы сделаем остановку у магазина «Гудвилл», где можно будет купить продукты от локальных производителей. Это отличная возможность поддержать местный бизнес и попробовать что-то новое!

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и насладитесь красотой природы и культурой региона!