Зимовка лебедей в Сибири

Заказник «Лебединый» уже не одно десятилетие помогает окружающей среде, предоставляя лебедям и другим птицам место для зимовки. Мы отправимся к незамерзающему озеру и полюбуемся грациозными пернатыми.

По дороге насладимся видами предгорий, а перед возвращением заглянем на местный базар, где можно приобрести сувениры или другую продукцию.
Зимовка лебедей в Сибири
Зимовка лебедей в Сибири
Зимовка лебедей в Сибири
Ближайшие даты:
3
янв4
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янв6
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янв8
янв9
янв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Заказник «Лебединый»

Наше путешествие к заказнику «Лебединый» займет около часа. По дороге у нас будет возможность насладиться живописными пейзажами предгорий и увидеть сакральную вершину Бабырган.

История и природа

Заказник «Лебединый» был основан в 1973 году и с тех пор стал домом для множества пернатых. Каждый год здесь останавливаются на зимовку лебеди-кликуны, которые радуют глаз в незамерзающих водах. Это место — настоящий уголок дикой природы, где можно насладиться красотой окружающего мира.

Активности и развлечения

Во время нашего визита вы сможете:

  • Полюбоваться лебедями и другими птицами;
  • Сделать фотографии на память;
  • Покормить птиц — на территории заказника продается специальный корм.

Посещение местного базара

После наблюдения за птицами мы отправимся на местный базар. Здесь вы сможете приобрести сувениры и другую продукцию, которая станет отличным напоминанием о нашем путешествии.

Завершение путешествия

Перед возвращением мы сделаем остановку у магазина «Гудвилл», где можно будет купить продукты от локальных производителей. Это отличная возможность поддержать местный бизнес и попробовать что-то новое!

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и насладитесь красотой природы и культурой региона!

Свободное расписание по договорённости

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в заказник «Лебединый»
Что не входит в цену
  • Любые другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Выбирайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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