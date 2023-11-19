Мы отправимся в заказник «Лебединый», который сохраняет баланс местной экосистемы и обеспечивает безопасное место для зимовки лебедям и другим птицам на Алтае. По пути вас ждут восхитительные пейзажи предгорий и виды заснеженных вершин на горизонте. На самом Лебедином озере вы рассмотрите грациозных птиц и сможете покормить их.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога займёт около часа. Всё время нас будут сопровождать пейзажи предгорий. Через этот район раньше проходил Чуйский тракт — древняя дорога, соединявшая Сибирь с Монголией и Китаем. Поблизости находится гора Бабырган, одна из сакральных вершин Алтая, окутанная легендами.

Заказник «Лебединый»

С 1973 года здесь заботятся о сохранении природы и обеспечивают место для зимовки лебедям и другим птицам. Прибыв на Лебединое озеро, вы увидите лебедей-кликунов и других пернатых, которые зимуют в незамерзающих водах. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться дикой природой, сделать фото и видео, а также покормить птиц (хлебом нельзя, на месте продаётся специальный корм). На местном базаре вы сможете купить сувениры у местных жителей и попробовать локальные продукты.

На обратном пути мы сделаем остановку у магазина «Гудвилл», где можно приобрести различную продукцию местных производителей.

Организационные детали