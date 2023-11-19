Побывать на незамерзающем озере Светлое, чтобы понаблюдать за пернатыми
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога займёт около часа. Всё время нас будут сопровождать пейзажи предгорий. Через этот район раньше проходил Чуйский тракт — древняя дорога, соединявшая Сибирь с Монголией и Китаем. Поблизости находится гора Бабырган, одна из сакральных вершин Алтая, окутанная легендами.
Заказник «Лебединый»
С 1973 года здесь заботятся о сохранении природы и обеспечивают место для зимовки лебедям и другим птицам. Прибыв на Лебединое озеро, вы увидите лебедей-кликунов и других пернатых, которые зимуют в незамерзающих водах. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться дикой природой, сделать фото и видео, а также покормить птиц (хлебом нельзя, на месте продаётся специальный корм). На местном базаре вы сможете купить сувениры у местных жителей и попробовать локальные продукты.
На обратном пути мы сделаем остановку у магазина «Гудвилл», где можно приобрести различную продукцию местных производителей.
Организационные детали
- Входные билеты в заказник «Лебединый» включены в стоимость
- Я заберу вас из удобного вам места в Белокурихе и по окончании отвезу обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.