Водная прогулка
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
25 янв в 08:30
26 янв в 08:30
от 21 500 ₽ за всё до 3 чел.
Уникальная зимовка лебедей в Сибири
Отправьтесь в заказник «Лебединый» и насладитесь видами заснеженных вершин, наблюдая за зимующими лебедями. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
27 янв в 08:00
28 янв в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Полюбоваться изящными птицами и посетить национальный музей
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ССветлана22 сентября 2025Виталий прекрасный рассказчик и просто очень приятный в общении человек. Тактичный и предупредительный. Экскурсия потрясающая! Спасибо!
- ННаталья14 сентября 2025Замечательная экскурсия, весь маршрут тщательно продуман и позволяет побывать в знаковых, интересных и красивейших местах Алтайского края. Виталий прекрасный рассказчик,
- ООльга7 сентября 2025Прекрасная поездка! Виталий очень эрудированный рассказчик и аккуратный водитель. Особенно понравился рафтинг на Камышинский водопад и ландшафтный дизайн на курорте Манжерок. Курорт на уровне мировых стандартов. Всем рекомендую поездку.
- ААлександр26 июля 2025Экскурсия очень понравилась!
Места красивейшие! Дорога к достопримечательностям не близкая, но Виталий хороший рассказчик - разбирается и в истории, и в геологии, и в растениеводстве - время в пути пролетело незаметно. Подстраивает разговор под наши интересы.
Рекомендуем
- ООльга20 июня 2025Благодарим Виталия за организованное путешествие. Все было четко по времени, маршруту, наполненности программы разными аспектами. Виталий не только хороший краевед, но и натуралист. Очень запомнилось путешествие на моторафтах по Катуни.
- ЕЕлена18 июня 2025Путешествие качественно организовано, всё вовремя, все локации охвачены. Виталий легко отзывается на пожелания клинтов, эрудированный, подхватывает любые темы разговоров. Отдельное спасибо за знакомство с балканской музыкой.
- LLejsan15 мая 2025Виталий очень комфортный экскурсовод. Интересно составленный маршрут, комфортное вождение, понятные и логичные рассказы, перемешанные с историческими фактами, фольклором. Маршрут при этом гибкий - можно попросить внести/изменить локации по интересам. Спасибо
- ООльга29 апреля 2025Отличная экскурсия! Супер гид! Рекомендую
- ДДмитрий21 ноября 2024Безусловно, один из лучших экскурсоводов! Я никогда не предполагал, что экскурсия может быть настолько интересной, зрелищной, насыщенной! Рассказчик от бога!
- ООЛЬГА22 октября 2024Если вы решили посетить город Курорт Белокуриху, то обязательно возьмите экскурсии с гидом Виталием Житковым! 21'октября 2024 года мы с
