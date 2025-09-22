Мои заказы

Экскурсии по воде в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Белокурихе, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
На машине
11 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
25 янв в 08:30
26 янв в 08:30
от 21 500 ₽ за всё до 3 чел.
Уникальная зимовка лебедей в Сибири
На машине
4 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Уникальная зимовка лебедей в Сибири
Отправьтесь в заказник «Лебединый» и насладитесь видами заснеженных вершин, наблюдая за зимующими лебедями. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
27 янв в 08:00
28 янв в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
На машине
11 часов
Водная прогулка
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Полюбоваться изящными птицами и посетить национальный музей
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Виталий прекрасный рассказчик и просто очень приятный в общении человек. Тактичный и предупредительный. Экскурсия потрясающая! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    14 сентября 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Замечательная экскурсия, весь маршрут тщательно продуман и позволяет побывать в знаковых, интересных и красивейших местах Алтайского края. Виталий прекрасный рассказчик,
    читать дальше

    он знает и любит свое дело, отвечает на любой вопрос, грамотно и не скучно проводит маршрут. Отличный день, море ярких эмоций, спасибо Виталий!

    Замечательная экскурсия, весь маршрут тщательно продуман и позволяет побывать в знаковых, интересных и красивейших местах Алтайского края. Виталий прекрасный рассказчик, он знает и любит свое дело, отвечает на любой вопрос, грамотно и не скучно проводит маршрут. Отличный день, море ярких эмоций, спасибо Виталий!
  • О
    Ольга
    7 сентября 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Прекрасная поездка! Виталий очень эрудированный рассказчик и аккуратный водитель. Особенно понравился рафтинг на Камышинский водопад и ландшафтный дизайн на курорте Манжерок. Курорт на уровне мировых стандартов. Всем рекомендую поездку.
  • А
    Александр
    26 июля 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Экскурсия очень понравилась!
    Места красивейшие! Дорога к достопримечательностям не близкая, но Виталий хороший рассказчик - разбирается и в истории, и в геологии, и в растениеводстве - время в пути пролетело незаметно. Подстраивает разговор под наши интересы.
    Рекомендуем
  • О
    Ольга
    20 июня 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Благодарим Виталия за организованное путешествие. Все было четко по времени, маршруту, наполненности программы разными аспектами. Виталий не только хороший краевед, но и натуралист. Очень запомнилось путешествие на моторафтах по Катуни.
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Путешествие качественно организовано, всё вовремя, все локации охвачены. Виталий легко отзывается на пожелания клинтов, эрудированный, подхватывает любые темы разговоров. Отдельное спасибо за знакомство с балканской музыкой.
  • L
    Lejsan
    15 мая 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Виталий очень комфортный экскурсовод. Интересно составленный маршрут, комфортное вождение, понятные и логичные рассказы, перемешанные с историческими фактами, фольклором. Маршрут при этом гибкий - можно попросить внести/изменить локации по интересам. Спасибо
  • О
    Ольга
    29 апреля 2025
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Отличная экскурсия! Супер гид! Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    21 ноября 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Безусловно, один из лучших экскурсоводов! Я никогда не предполагал, что экскурсия может быть настолько интересной, зрелищной, насыщенной! Рассказчик от бога!
    читать дальше

    Легко, непринуждённо, доходчиво и интересно. Причём обо всем. О горах, о деревнях, о людях проживающих, об объектах, которые посещали. 10 из 10! Спасибо!

    Легко, непринуждённо, доходчиво и интересно. Причём обо всем. О горах, о деревнях, о людях проживающих, об объектах, которые посещали. 10 из 10! Спасибо!
  • О
    ОЛЬГА
    22 октября 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Если вы решили посетить город Курорт Белокуриху, то обязательно возьмите экскурсии с гидом Виталием Житковым! 21'октября 2024 года мы с
    читать дальше

    мужем совершили путешествие в Чемал по долине реки Катунь. Виталий очень опытный и классный гид, подробно рассказывает обо всем,что встречается на пути, это очень интересно, познавательно и главное - доступным языком с массой примеров, исторических фактов и дат. По дороге нам включал музыку связанную с Алтайским краем, народом, местным фольклором. Так же было очень интересно услышать произведение Монгольской рок-группы)
    Очень насыщенный день,масса впечатлений, незабываемая поездка! Считаю,что очень большое значение как пройдет экскурсия имеет то, кто ее будет вести. Нам очень повезло с Виталием. Рекомендую на 💯 процентов! Не пожалеете точно! Он очень любит свой край и очень много знает о нем!

    мужем совершили путешествие в Чемал по долине реки Катунь. Виталий очень опытный и классный гид, подробно рассказывает обо всем,что встречается на пути, это очень интересно, познавательно и главное - доступным языком с массой примеров, исторических фактов и дат. По дороге нам включал музыку связанную с Алтайским краем, народом, местным фольклором. Так же было очень интересно услышать произведение Монгольской рок-группы)
    Очень насыщенный день,масса впечатлений, незабываемая поездка! Считаю,что очень большое значение как пройдет экскурсия имеет то, кто ее будет вести. Нам очень повезло с Виталием. Рекомендую на 💯 процентов! Не пожалеете точно! Он очень любит свой край и очень много знает о нем!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь;
  2. Уникальная зимовка лебедей в Сибири;
  3. Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок.
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Гора Круглая;
  2. Скала Четыре брата;
  3. Андреевская слобода;
  4. Чуйский тракт.
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в январе 2026
Сейчас в Белокурихе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные экскурсии в Белокурихе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026