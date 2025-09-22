читать дальше

мужем совершили путешествие в Чемал по долине реки Катунь. Виталий очень опытный и классный гид, подробно рассказывает обо всем,что встречается на пути, это очень интересно, познавательно и главное - доступным языком с массой примеров, исторических фактов и дат. По дороге нам включал музыку связанную с Алтайским краем, народом, местным фольклором. Так же было очень интересно услышать произведение Монгольской рок-группы)

Очень насыщенный день,масса впечатлений, незабываемая поездка! Считаю,что очень большое значение как пройдет экскурсия имеет то, кто ее будет вести. Нам очень повезло с Виталием. Рекомендую на 💯 процентов! Не пожалеете точно! Он очень любит свой край и очень много знает о нем!