Найдено 3 тура в категории « Фотопрогулки » в Белокурихе, цены от 38 700 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На автобусе 3 дня 2 отзыва Экспедиция на Алтайский Марс Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха «По пути у нас также остановки для фотосессий» 38 700 ₽ за человека На автобусе Конные прогулки На снегоходах 6 дней 5% 1 отзыв Новогодние каникулы в Белокурихе и горном Алтае Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха «Фотографии получаются потрясающими, а экскурсия нравится всем гостям» от 59 800 ₽ 63 000 ₽ за человека На автобусе Канатная дорога Круизы На поезде Ж/Д туры 5 дней 7% 2 отзыва Два Алтая. Железнодорожный проезд из Новосибирска на январские праздники Начало: Новосибирск «Это идеальное место для ярких фотосессий» от 64 000 ₽ 69 000 ₽ за человека Все туры Белокурихи

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Белокурихи, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсионные туры будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026