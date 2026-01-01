Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«По пути у нас также остановки для фотосессий»
27 ноя в 10:00
11 дек в 10:00
38 700 ₽ за человека
-
5%
Новогодние каникулы в Белокурихе и горном Алтае
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Фотографии получаются потрясающими, а экскурсия нравится всем гостям»
4 янв в 10:00
от 59 800 ₽
63 000 ₽ за человека
-
7%
Два Алтая. Железнодорожный проезд из Новосибирска на январские праздники
Начало: Новосибирск
«Это идеальное место для ярких фотосессий»
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 64 000 ₽
69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Фотопрогулки»
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