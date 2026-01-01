Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Подъём на перевал – одно из серьезных испытаний всего нашего похода как для лошадей, так и для всадников»
24 июн в 10:00
4 июл в 10:00
116 000 ₽ за человека
-
5%
Новогодние каникулы в Белокурихе и горном Алтае
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«подъем на новый курорт по серпантину: Вас ждет захватывающий подъем, где вы сможете насладиться захватывающими видами на окрестности»
4 янв в 10:00
от 59 800 ₽
63 000 ₽ за человека
-
7%
Два Алтая. Железнодорожный проезд из Новосибирска на январские праздники
Начало: Новосибирск
«В стоимость включено: завтрак, обед, ужин, подъем на канатной дороге»
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 64 000 ₽
69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Треккинг и походы»
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