Главные экскурсионные места в Бийске

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Бийске, цены от 38 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 янв в 10:00
41 400 за человека
Два Алтая. Тур выходного дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 окт в 10:00
31 окт в 10:00
38 300 за человека
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
3 отзыва
9 дней
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Начало: Г. Бийск
29 июн в 10:00
19 июл в 10:00
56 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    30 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня
    В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
    В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы
  • А
    Андрей
    29 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня
    Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня
    Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
    Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро
  • А
    Анжела
    15 августа 2024
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Полная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требует сколько-нибудь физической подготовки, так
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    как придётся идти в гору или карабкаться по скалам каждый день. Но оно того стоит. Перед вами откроются действительно мистические места, такие, как озеро Духов или долина Ярла. Вечером вы будете слушать песни под гитару у костра. Аналогичные туры проводятся с сопровождением лошадей. Но мне это не подходит. Ведь для того чтобы почувствовать себя странником и познать все великолепие этих мест- нужно пройти пешком многие километры. Да, «вирус бродяжничества» у меня в крови, а «запах костра» ещё долго будет в моей памяти. Тур понравился ещё и тем, что ходить по горам можно налегке, основную часть снаряжения - палатки и спальники перевозятся лошадьми. В августе лесные поляны красные от поспевающей брусники, много грибов. Вся вода в источниках питьевая. А таковых здесь много. Вы запомните это путешествие надолго. Ведь на обратном пути вас завезут на местную сыроварню, где вы сможете приобрести по очень демократичной цене изумительный сыр. Мы купили целую голову такого сыра. Путешествие завершится жаркой баней. Желающие могут провести ночь перед отъездом в глэмпинге. Мы так и поступили. Поверьте, какое счастье сидеть у камина в дождливый вечер с бокалом вина и любоваться сквозь панорамное окно видом на Катунь. Ну и отдельная благодарность нашему замечательному гиду Артему! Без него бы наш отдых не сложился. Решал оперативно все вопросы. Да и просто хороший человек. Для тех, кто решит пойти в данный тур, очень рекомендую не пренебрегать качественной обувью с хорошей протекцией во избежание травм.

    Полная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требует
  • О
    Оксана
    5 августа 2024
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Очень качественно организован тур и проработан маршрут тура: все логично, по пути. Это самый полный и интересный тур для первого
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    визита Алтая👍 Одна большая просьба - пожалуйста, отправляйте на место сбора группы в первый день из Новосибирска выспавшегося водителя. Это очень важно для безопасности и комфорта группы.

  • М
    Максим
    10 сентября 2021
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Популярные места»

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Сколько стоит тур в Бийске в октябре 2024
Сейчас в Бийске в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 38 300 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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