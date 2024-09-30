3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 янв в 10:00
41 400₽ за человека
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 окт в 10:00
31 окт в 10:00
38 300₽ за человека
9 дней
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Начало: Г. Бийск
29 июн в 10:00
19 июл в 10:00
56 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара30 сентября 2024В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
- ААндрей29 сентября 2024Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
- ККоваленко18 сентября 2024Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
- ААнжела15 августа 2024Полная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требует сколько-нибудь физической подготовки, так
- ООксана5 августа 2024Очень качественно организован тур и проработан маршрут тура: все логично, по пути. Это самый полный и интересный тур для первого
- ММаксим10 сентября 2021Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Популярные места»
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