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как придётся идти в гору или карабкаться по скалам каждый день. Но оно того стоит. Перед вами откроются действительно мистические места, такие, как озеро Духов или долина Ярла. Вечером вы будете слушать песни под гитару у костра. Аналогичные туры проводятся с сопровождением лошадей. Но мне это не подходит. Ведь для того чтобы почувствовать себя странником и познать все великолепие этих мест- нужно пройти пешком многие километры. Да, «вирус бродяжничества» у меня в крови, а «запах костра» ещё долго будет в моей памяти. Тур понравился ещё и тем, что ходить по горам можно налегке, основную часть снаряжения - палатки и спальники перевозятся лошадьми. В августе лесные поляны красные от поспевающей брусники, много грибов. Вся вода в источниках питьевая. А таковых здесь много. Вы запомните это путешествие надолго. Ведь на обратном пути вас завезут на местную сыроварню, где вы сможете приобрести по очень демократичной цене изумительный сыр. Мы купили целую голову такого сыра. Путешествие завершится жаркой баней. Желающие могут провести ночь перед отъездом в глэмпинге. Мы так и поступили. Поверьте, какое счастье сидеть у камина в дождливый вечер с бокалом вина и любоваться сквозь панорамное окно видом на Катунь. Ну и отдельная благодарность нашему замечательному гиду Артему! Без него бы наш отдых не сложился. Решал оперативно все вопросы. Да и просто хороший человек. Для тех, кто решит пойти в данный тур, очень рекомендую не пренебрегать качественной обувью с хорошей протекцией во избежание травм.