Давайте по-дружески: история и культура двух империй в Благовещенске

Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, узнав о его связях с Китаем. Исторические места и культурные факты ждут вас на этой прогулке
На экскурсии по Благовещенску открывается уникальная возможность узнать о многовековых отношениях России и Китая.

Прогулка по набережной с видом на Хэйхэ, отреставрированное здание таможни и место бывшей Маньчжурской ярмарки расскажут о
жизни и торговле двух империй.

Посетители узнают о блюдах, за которыми ходили в китайский квартал, и о товарах, которые покупали друг у друга русские и китайцы. Экскурсия также затронет тему русско-китайских браков и их культурных особенностей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌏 Уникальная историческая перспектива
  • 🏛 Виды на город Хэйхэ
  • 🍜 Интересные факты о кухне
  • 🛍 История торговли и обмена
  • 💍 Культурные особенности браков
Давайте по-дружески: история и культура двух империй в Благовещенске

Что можно увидеть

  • Благовещенская таможня
  • Маньчжурская ярмарка

Описание экскурсии

Мы погуляем по набережной с видом на город Хэйхэ. Вы увидите отреставрированное здание Благовещенской таможни и место, где проходила Маньчжурская ярмарка. И узнаете:

  • какие отношения были между русскими и китайцами с момента освоения Амура
  • за какими блюдами ходили жители Благовещенска в китайский квартал
  • как фасовали китайский чай
  • какие товары русские покупали у китайских подданных — и наоборот
  • как строились отношения в русско-китайских браках

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Благовещенске
Провела экскурсии для 260 туристов
Я первый аккредитованный гид в Амурской области. Провожу авторские экскурсии, разработанные на основе исторических и краеведческих материалов. С радостью познакомлю вас с нашим городом.

