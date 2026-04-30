На экскурсии по Благовещенску открывается уникальная возможность узнать о многовековых отношениях России и Китая.
Прогулка по набережной с видом на Хэйхэ, отреставрированное здание таможни и место бывшей Маньчжурской ярмарки расскажут о
Прогулка по набережной с видом на Хэйхэ, отреставрированное здание таможни и место бывшей Маньчжурской ярмарки расскажут о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌏 Уникальная историческая перспектива
- 🏛 Виды на город Хэйхэ
- 🍜 Интересные факты о кухне
- 🛍 История торговли и обмена
- 💍 Культурные особенности браков
Что можно увидеть
- Благовещенская таможня
- Маньчжурская ярмарка
Описание экскурсии
Мы погуляем по набережной с видом на город Хэйхэ. Вы увидите отреставрированное здание Благовещенской таможни и место, где проходила Маньчжурская ярмарка. И узнаете:
- какие отношения были между русскими и китайцами с момента освоения Амура
- за какими блюдами ходили жители Благовещенска в китайский квартал
- как фасовали китайский чай
- какие товары русские покупали у китайских подданных — и наоборот
- как строились отношения в русско-китайских браках
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Благовещенске
Провела экскурсии для 260 туристов
Я первый аккредитованный гид в Амурской области. Провожу авторские экскурсии, разработанные на основе исторических и краеведческих материалов. С радостью познакомлю вас с нашим городом.
Похожие экскурсии на «Давайте по-дружески: история и культура двух империй в Благовещенске»
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
3 мая в 11:00
7 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБлаговещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
3 мая в 14:30
4 мая в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Сегодня в 11:30
5 мая в 08:00
6667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Путешествие по Благовещенску: история, культура и живописные виды. Узнайте о первых поселенцах и развитии Дальнего Востока
Сегодня в 13:00
4 мая в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
от 5000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.