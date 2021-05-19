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Полезная информация о Благовещенске

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Местное время в Благовещенске
03:3342
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБлаговещенск
По-английскиBlagoveshchensk
Столица регионаБлаговещенск является столицей региона
Население города221 296 чел.
АэропортБлаговещенск BQS
Часовой поясAsia/Yakutsk
Средняя высота131 м. от уровня моря

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