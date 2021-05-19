Полезная информация о Благовещенске
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Местное время в Благовещенске
03:3342
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Благовещенск
|По-английски
|Blagoveshchensk
|Столица региона
|Благовещенск является столицей региона
|Население города
|221 296 чел.
|Аэропорт
|Благовещенск BQS
|Часовой пояс
|Asia/Yakutsk
|Средняя высота
|131 м. от уровня моря
Где находится Благовещенск на карте
Благовещенск