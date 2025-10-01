Волчий обрыв - это уникальное место, где природа и история переплетаются в одно целое.
Прогулка по живописному маршруту подарит вам незабываемые виды на реку Зея и возможность услышать удивительные истории о первых исследователях региона. Маршрут проходит через сосновый бор, где можно насладиться ароматами хвои и звуками природы. Экскурсия подходит для всей семьи и не требует специальной подготовки
Прогулка по живописному маршруту подарит вам незабываемые виды на реку Зея и возможность услышать удивительные истории о первых исследователях региона. Маршрут проходит через сосновый бор, где можно насладиться ароматами хвои и звуками природы. Экскурсия подходит для всей семьи и не требует специальной подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные виды на реку Зея
- 📚 Интересные истории о первых поселенцах
- 🌿 Прогулка по сосновому бору
- 🦉 Знакомство с редкими растениями
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Волчий обрыв
- Урочище Мухинки
Описание экскурсии
- Прогулка начнётся у ручья и выхода к берегу Зеи.
- Мы поднимемся на Волчий обрыв, откуда открывается захватывающий вид на реку.
- Пройдём по сосновому бору, послушаем звуки природы и насладимся хвойным ароматом.
- В пути поговорим о географии и экологии региона, редких растениях и животных.
- Я расскажу о Ричарде Мааке — исследователе, который описал флору и фауну Амура.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2–3 км. с подъёмами и спусками.
- К началу маршрута мы доедем на автомобиле Renault Sandero Stepway.
- Рекомендованный возраст 12+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 78 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
1 окт 2025
Спасибо огромное за необычный маршрут и интересную экскурсию!
Входит в следующие категории Благовещенска
Похожие экскурсии из Благовещенска
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.