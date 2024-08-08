В Боголюбово и Владимире нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия была очень познавательная и интересная, тк выходила даже за рамки той

информации, что обозначена в описании тура. Для людей, интересующихся историей, это будет прекрасное времяпрепровождение и возможность расширить свои знания. Благодарим Евгения за интереснейшую экскурсию, тактичность и пунктуальность.

Е Екатерина

Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.