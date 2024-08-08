2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
6 сен в 09:00
7 сен в 15:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Боголюбову и Владимиру: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, посетив Владимир и Боголюбово. Узнайте о великих князьях, древних соборах и загадках истории на этой уникальной экскурсии
5 сен в 08:30
6 сен в 08:30
5 334₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 августа 2024В Боголюбово и Владимире нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия была очень познавательная и интересная, тк выходила даже за рамки той
- ТТатьяна21 июня 2024Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «На выходные»
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