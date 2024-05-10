Экскурсии Боровска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Боровске, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск старообрядческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700 за всё до 45 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
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    отдельную экскурсию в тюремный замок. Как-то по описанию поняла, что это заведение типа выставочного зала в старинном здании тюрьмы. На самом деле намешано всё, что можно вместить не особо заботясь о достоверности сведений, типа неграмотные туристы и так съедят. Наполовину повторена история Боровска, прекрасно преподнесенная Юлией, поэтому второй, не сильно грамотный вариант портил впечатление. Единственный интерес представила часть экскурсии об истории самой тюрьмы, превращенной в 30е годы прошлого века в общежитие. Но потом пошла часть экскурсии на потребу толпе, это разные варианты пыток, которые в наших тюрьмах и не применялись никогда, и всякие позорные маски и т. п. орудия инквизиции. Это все коробило, потому что туристы слушали и принимали за чистую монету всю эту галиматью. Окончилась экскурсия экспонатами не очень понятного авторства, некоторые из музея мусора, некоторые вообще не понятно чьи, экскурсовод устал и не стала пояснять. Музей этот частный, ни для кого скидок нет, ни студентам, ни пенсионерам. Владелица выкупила эту бывшую тюрьму для создания этакой рекреационной зоны. В помещении тюрьмы отделываются две камеры для номеров гостиницы, а на верхнем этаже большой ресторан. А во дворе виселица, отдыхай не хочу… Хочу посоветовать туристам: обязательно выбирайте экскурсию с Юлией по Боровску - интересно, наполнено, дружелюбно, а на тюремном замке можно сэкономить 500р совершенно спокойно.

    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Благодарим Юлию за экскурсию по Боровску! Нашей разновозрастной компании было интересно её слушать. Чувствуется, что она очень любит свой город
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    и с душой о нем рассказывает. Благодаря тому, что мы были на машине, мы увидели много достопримечательностей. Какие же видовые панорамы в Боровске, просто влюбляют в себя! Юлия очень много знает о городе, и, конечно же, 3-4-х часов мало для полного погружения в историю города. Но для первичного знакомства очень даже! Юлия, спасибо Вам! ❤

  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Боровск старообрядческий
    Светлана провела отличную экскурсию. Нам была рассказана история Боровска, включая такие темы, как старообрядчество, купечество, жизнь и деятельность Циолковского… Очень не лишним нам показалось мнение гида о новейшей истории Боровска. Большое спасибо!
  • Е
    Елизавета
    11 марта 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Были на экскурсии 10 марта 2024 года, остались в полном восторге от интересных историй, от формата экскурсии, от увлеченности самих экскурсоводов и конечно от чаепития!) Всем рекомендуем посетить Боровск и сходить на эту экскурсию!
  • М
    Маргарита
    10 марта 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Если кратко - интересно, познавательно, душевно! Советую и взрослым, и детям. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 290 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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