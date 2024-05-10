1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700₽ за всё до 45 чел.
Мини-группа
2 часа
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena10 мая 2024Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
- ООльга5 мая 2024Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
- ООльга4 мая 2024Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
- ТТатьяна2 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
- ЕЕвгения2 мая 2024Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
- ННаталья30 апреля 2024Благодарим Юлию за экскурсию по Боровску! Нашей разновозрастной компании было интересно её слушать. Чувствуется, что она очень любит свой город
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Светлана провела отличную экскурсию. Нам была рассказана история Боровска, включая такие темы, как старообрядчество, купечество, жизнь и деятельность Циолковского… Очень не лишним нам показалось мнение гида о новейшей истории Боровска. Большое спасибо!
- ЕЕлизавета11 марта 2024Были на экскурсии 10 марта 2024 года, остались в полном восторге от интересных историй, от формата экскурсии, от увлеченности самих экскурсоводов и конечно от чаепития!) Всем рекомендуем посетить Боровск и сходить на эту экскурсию!
- ММаргарита10 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Если кратко - интересно, познавательно, душевно! Советую и взрослым, и детям. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «История и архитектура»
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