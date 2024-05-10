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отдельную экскурсию в тюремный замок. Как-то по описанию поняла, что это заведение типа выставочного зала в старинном здании тюрьмы. На самом деле намешано всё, что можно вместить не особо заботясь о достоверности сведений, типа неграмотные туристы и так съедят. Наполовину повторена история Боровска, прекрасно преподнесенная Юлией, поэтому второй, не сильно грамотный вариант портил впечатление. Единственный интерес представила часть экскурсии об истории самой тюрьмы, превращенной в 30е годы прошлого века в общежитие. Но потом пошла часть экскурсии на потребу толпе, это разные варианты пыток, которые в наших тюрьмах и не применялись никогда, и всякие позорные маски и т. п. орудия инквизиции. Это все коробило, потому что туристы слушали и принимали за чистую монету всю эту галиматью. Окончилась экскурсия экспонатами не очень понятного авторства, некоторые из музея мусора, некоторые вообще не понятно чьи, экскурсовод устал и не стала пояснять. Музей этот частный, ни для кого скидок нет, ни студентам, ни пенсионерам. Владелица выкупила эту бывшую тюрьму для создания этакой рекреационной зоны. В помещении тюрьмы отделываются две камеры для номеров гостиницы, а на верхнем этаже большой ресторан. А во дворе виселица, отдыхай не хочу… Хочу посоветовать туристам: обязательно выбирайте экскурсию с Юлией по Боровску - интересно, наполнено, дружелюбно, а на тюремном замке можно сэкономить 500р совершенно спокойно.