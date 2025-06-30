Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:30
15 июл в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Боровск - родина Циолковского, где его судьба переплелась с историей города. Откройте для себя его жизнь и наследие в уникальной экскурсии
Начало: В районе Центральной библиотеки
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июня 2025Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго списка. И очень рада,
- ТТатьяна25 июня 2025Очень интересная экскурсия, а экскурсовод заслуживает всяческих похвал! Мы получили огромное удовольствие, несмотря на дождливый день. Хорошо выстроенная экскурсия, очень
- ООльга15 июня 2025Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный город. Экскурсовод Юлия подстраивала под нас маршрут и повествование. Очень много интересных фактов про архитектуру, жителей города и уклад жизни. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Памятник К. Э. Циолковскому»
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