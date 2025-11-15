читать дальше

рельеф с рекой и лесами, с примечательными домами и их историей, с известными замечательными жителями города. За небольшое время сделала краткий, но очень емкий исторический обзор целой эпохи, прежде всего 17 века с его бурными, даже по нынешним меркам, событиями — реформа церкви, войны, династии. Совсем небольшой город Боровск смог вместить в себя и жертвенность во имя веры, и героизм защитников земли русской, таланты градостроителей и жителей города. И конечно, всех кто любил и любит этот город с его не простой историей.

Екатерина прекрасный экскурсовод, рассказчик, отлично знает все про город и исторические эпохи. Она настолько хорошо провела экскурсию, так доходчиво и ярко рассказывала, что после экскурсии нам казалось, что теперь мы уже и сами сможем проводить экскурсии по Боровску, но это, конечно, шутка! Всем, кто приедет в Боровск мы рекомендуем обратиться за индивидуальной экскурсией к Екатерине, не пожалеете. Кроме этого, она на своей машине отвезла нас к уникальной деревянной церкви за несколько километров от города, что не входило в программу экскурсии. И сама экскурсии длилась более пяти часов вместо заявленных трех. После экскурсии не было усталости, а было чувство очень приятного проведения времени вместе с Екатериной. Большое вам, Екатерина, спасибо!

Сергей и Надежда.