Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать

Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Боровск - это город с богатой историей и культурой.

Здесь можно увидеть древнее городище, часовню боярыни Морозовой и Благовещенский собор с редкими святынями.

Прогулка включает посещение памятника Циолковскому, Боровского глобуса и фресок Владимира Овчинникова. В завершение - квест-стихоплётка и дегустация боровских пряников. Экскурсия обещает стать настоящим путешествием во времени и подарить незабываемые впечатления
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в 600-летнюю историю
  • 🍽️ Дегустация традиционной кухни
  • 🖼️ Уникальные художественные фрески
  • 🕌 Посещение древних храмов
  • 🎭 Участие в весёлом квесте
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать© Екатерина
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать© Екатерина

Что можно увидеть

  • Древнее городище
  • Часовня памяти боярыни Морозовой
  • Благовещенский собор
  • Памятник Циолковскому
  • Боровский глобус
  • Дом купца Большакова
  • Особняк династии Полежаевых
  • Резная усадьба купца Шокина
  • Бывший старообрядческий храм Всех Святых
  • Смотровая площадка над Протвой

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Древнее городище — откуда началась история Боровска
  • Часовню памяти боярыни Морозовой и место её захоронения
  • Благовещенский собор, где бережно хранятся редкие святыни
  • Памятник Циолковскому в валенках, где он мечтает о ракетостроении
  • Боровский глобус и фрески Владимира Овчинникова — художественные коды города
  • Дом купца Большакова, где останавливался сам Наполеон
  • Особняк династии Полежаевых — пример городской архитектуры 19 века
  • Резную усадьбу купца Шокина («Кружевной дом») — визитную карточку Боровска
  • Бывший старообрядческий храм Всех Святых
  • Смотровую площадку над Протвой и лучшие видовые точки города

Вы узнаете:

  • Как Боровск стал щитом молодой Московии
  • Где находится место силы и как оно связано с историей города
  • Почему боровчан стали называть по имени овоща
  • Чем закончился церковный раскол и какие реформы его вызвали
  • Как икона святителя оказалась в крепостном рву
  • Откуда растут «ноги» у ракетных двигателей
  • Что входило в традиционный купеческий обед

А на десерт — весёлый квест-стихоплётка: поделимся впечатлениями о Боровске и вместе сочиним стихи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед и пироги – 850 ₽ за чел.
  • На сладкое вы продегустируете боровские пряники — это бесплатно
  • Экскурсия возможна для большего количества человек — 300 ₽ за каждого дополнительного участника
  • По желанию можно посетить единственный в Калужской области храм — образец деревянного зодчества 17 века (на вашем транспорте). Подробности уточняйте в переписке

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Боровске
Провела экскурсии для 63 туристов
Гид, аттестована Калужским министерством по туризму. Влюблена в малые города России и историю Калужского края, люблю делиться своими знаниями. Стараюсь, чтобы на моих экскурсиях люди получали удовольствие от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Г
Галина
15 ноя 2025
Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и показов пролетели быстро, мы заслушались. Удивительное историческое место, все, кто двигался в сторону столицы
читать дальше

в разные времена, непременно проходили через Боровск. И жители давали достойный отпор, будь это поляки, французы или немцы.
С большой любовью к истории своего края, к жителям, событиям, Екатерина делилась секретами. И эта любовь передалась нам, участникам. Вообще, хочу заметить, что мы транслируем в мир, то и отдается нам же многократно. В Боровске все надписи, указатели и фрески про любовь, добро, дружбу и счастье- всем рекомендую побывать тут и обязательно погулять с Екатериной

Екатерина
Екатерина
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Екатерина приятный и увлекательный рассказчик Мы узнали много нового.
Также маршрут составлен грамотно.
Екатерина заранее предложила комплексный обед, мы с радостью согласились. Обед вкусный, во время которого мы ещё и отдохнули.
Спасибо за экскурсию!
О
Ольга
26 окт 2025
Екатерина удивительная рассказчица, но при этом она простыми словами объясняет такие сложные темы, как раскол церкви… Очень красивые локации, замечательные места для фото. Екатерина чутко чувствует, когда нужно зайти погреться,
читать дальше

когда предложить "прокатиться", чтоб маленький путешественник отдохнул.
Когда в экскурсию вплетено прошлое, настоящее, актуальное, прекрасное, вкусное, - это не просто экскурсия, это приключение, новый опыт, которые остаются навсегда. Боровск прекрасен, интересен, многословен, неповторим. Спасибо Екатерине за то, что показала- рассказала- накормила- щедро поделилась с нами городом!!!

Катерина
Катерина
7 окт 2025
Была у Екатерины с группой, всем очень понравилось!
Рассказ "от самых корней", и благодаря таким предпосылкам чему становятся понятны причинно-следственные связи многочисленных событий Боровска!
Екатерина дает много информации, подача живая, интересная, хотелось
читать дальше

слушать.
Также очень маневренна в пожеланиях, что еще досмотреть или свернуть в процессе прогулки.
И при подъезде к городу попали в большую пробку - Екатерина дождалась и отлично провела запланированную экскурсию!
Еще раз огромная благодарность от всей группы:)

Ирина
Ирина
7 окт 2025
Спасибо большое Екатерине за ее глубокие знания о городе, иногда ловила себя на том, что слушаю с открытым ртом) Боровск открылся для нас с новых, совершенно неожиданных сторон, хочется сюда
читать дальше

теперь снова вернуться! Было очень приятно познакомиться с Екатериной, тк она не только отличный экскурсовод, но и очень отзывчивый человек, милые и вкусные подарки, напоминающие о городе, тоже были приятным сюрпризом для нас, спасибо вам большое, Екатерина! Из-за дождя часть маршрута проходили на машине, что было максимально удобно, тк мы были с ребенком и бабушкой.

Т
Татьяна
28 сен 2025
Спасибо Екатерине за потрясающую экскурсию! И даже погода не испортила впечатления)
Время полетело незаметно,был увлечен даже ребёнок 4 лет! 😀
Очень много интересного и познавательного узнали
Рекомендуем! 🙃
Юлия
Юлия
7 сен 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время в Боровске. Узнали много интересного об истории города, о выдающихся личностях, связанных с Боровском. Екатерина поделилась информацией не только о давней истории города,
читать дальше

но и о его современной жизни. С точки зрения организации тоже все было отлично. Отдельное спасибо за вкусный обед в одном из городских кафе. Оно расположено на высоком холме, откуда открывается превосходный вид на окрестности. Удалось немного почувствовать себя поэтом, написав вместе с Екатериной несколько строк, вдохновляясь увиденным и услышанным. В общем наш день прошел на УРА!

Андрей
Андрей
6 сен 2025
Экскурсия с гидом Екатериной по Боровску нам очень понравилась. Рассказ был интересным и познавательным, узнали для себя много нового и про город, и про старообрядцев, а также новые для нас факты нашей истории. Екатерина отлично владеет материалом и хорошо его подает. Однозначно рекомендуем такую экскурсию с нашим гидом. Спасибо большое за замечательный день в Боровске.
И
Ирина
25 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию Екатерине! Время пролетело незаметно! Даже дети слушали, не отвлекаясь. Обязательно посетим и другие экскурсии
С
Сергей
22 авг 2025
17 августа 2025 года мы были на экскурсии по Боровску. Наш экскурсовод – Екатерина. Екатерина познакомила нас городом, с его необычным обликом расписанных художником фасадов зданий, прекрасными видами на холмистый
читать дальше

рельеф с рекой и лесами, с примечательными домами и их историей, с известными замечательными жителями города. За небольшое время сделала краткий, но очень емкий исторический обзор целой эпохи, прежде всего 17 века с его бурными, даже по нынешним меркам, событиями — реформа церкви, войны, династии. Совсем небольшой город Боровск смог вместить в себя и жертвенность во имя веры, и героизм защитников земли русской, таланты градостроителей и жителей города. И конечно, всех кто любил и любит этот город с его не простой историей.
Екатерина прекрасный экскурсовод, рассказчик, отлично знает все про город и исторические эпохи. Она настолько хорошо провела экскурсию, так доходчиво и ярко рассказывала, что после экскурсии нам казалось, что теперь мы уже и сами сможем проводить экскурсии по Боровску, но это, конечно, шутка! Всем, кто приедет в Боровск мы рекомендуем обратиться за индивидуальной экскурсией к Екатерине, не пожалеете. Кроме этого, она на своей машине отвезла нас к уникальной деревянной церкви за несколько километров от города, что не входило в программу экскурсии. И сама экскурсии длилась более пяти часов вместо заявленных трех. После экскурсии не было усталости, а было чувство очень приятного проведения времени вместе с Екатериной. Большое вам, Екатерина, спасибо!
Сергей и Надежда.

г
григорий
7 авг 2025
Интересно, познавательно. Екатерина хороший рассказчик
Интересно, познавательно. Екатерина хороший рассказчик
С
Сергей
31 июл 2025
Боровск- удивительный городок с богатой историей, спасибо нашему экскурсоводу Екатерине за чудесный день! Было много информации, интересных фактов, о чём не узнаешь в интернете, наш день был активным но не перегруженным! Отдельная благодарность за организованный обед и дегустацию пряников! Завершили экскурсию с юмором! День пролетел на позитиве, несмотря на жаркую погоду!

