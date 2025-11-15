Боровск - это город с богатой историей и культурой.
Здесь можно увидеть древнее городище, часовню боярыни Морозовой и Благовещенский собор с редкими святынями.
Прогулка включает посещение памятника Циолковскому, Боровского глобуса и фресок Владимира Овчинникова. В завершение - квест-стихоплётка и дегустация боровских пряников. Экскурсия обещает стать настоящим путешествием во времени и подарить незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в 600-летнюю историю
- 🍽️ Дегустация традиционной кухни
- 🖼️ Уникальные художественные фрески
- 🕌 Посещение древних храмов
- 🎭 Участие в весёлом квесте
Что можно увидеть
- Древнее городище
- Часовня памяти боярыни Морозовой
- Благовещенский собор
- Памятник Циолковскому
- Боровский глобус
- Дом купца Большакова
- Особняк династии Полежаевых
- Резная усадьба купца Шокина
- Бывший старообрядческий храм Всех Святых
- Смотровая площадка над Протвой
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Древнее городище — откуда началась история Боровска
- Часовню памяти боярыни Морозовой и место её захоронения
- Благовещенский собор, где бережно хранятся редкие святыни
- Памятник Циолковскому в валенках, где он мечтает о ракетостроении
- Боровский глобус и фрески Владимира Овчинникова — художественные коды города
- Дом купца Большакова, где останавливался сам Наполеон
- Особняк династии Полежаевых — пример городской архитектуры 19 века
- Резную усадьбу купца Шокина («Кружевной дом») — визитную карточку Боровска
- Бывший старообрядческий храм Всех Святых
- Смотровую площадку над Протвой и лучшие видовые точки города
Вы узнаете:
- Как Боровск стал щитом молодой Московии
- Где находится место силы и как оно связано с историей города
- Почему боровчан стали называть по имени овоща
- Чем закончился церковный раскол и какие реформы его вызвали
- Как икона святителя оказалась в крепостном рву
- Откуда растут «ноги» у ракетных двигателей
- Что входило в традиционный купеческий обед
А на десерт — весёлый квест-стихоплётка: поделимся впечатлениями о Боровске и вместе сочиним стихи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед и пироги – 850 ₽ за чел.
- На сладкое вы продегустируете боровские пряники — это бесплатно
- Экскурсия возможна для большего количества человек — 300 ₽ за каждого дополнительного участника
- По желанию можно посетить единственный в Калужской области храм — образец деревянного зодчества 17 века (на вашем транспорте). Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Боровске
Провела экскурсии для 63 туристов
Гид, аттестована Калужским министерством по туризму. Влюблена в малые города России и историю Калужского края, люблю делиться своими знаниями. Стараюсь, чтобы на моих экскурсиях люди получали удовольствие от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
15 ноя 2025
Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и показов пролетели быстро, мы заслушались. Удивительное историческое место, все, кто двигался в сторону столицы
Екатерина
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Екатерина приятный и увлекательный рассказчик Мы узнали много нового.
Также маршрут составлен грамотно.
Екатерина заранее предложила комплексный обед, мы с радостью согласились. Обед вкусный, во время которого мы ещё и отдохнули.
Спасибо за экскурсию!
О
Ольга
26 окт 2025
Екатерина удивительная рассказчица, но при этом она простыми словами объясняет такие сложные темы, как раскол церкви… Очень красивые локации, замечательные места для фото. Екатерина чутко чувствует, когда нужно зайти погреться,
Катерина
7 окт 2025
Была у Екатерины с группой, всем очень понравилось!
Рассказ "от самых корней", и благодаря таким предпосылкам чему становятся понятны причинно-следственные связи многочисленных событий Боровска!
Екатерина дает много информации, подача живая, интересная, хотелось
Ирина
7 окт 2025
Спасибо большое Екатерине за ее глубокие знания о городе, иногда ловила себя на том, что слушаю с открытым ртом) Боровск открылся для нас с новых, совершенно неожиданных сторон, хочется сюда
Т
Татьяна
28 сен 2025
Спасибо Екатерине за потрясающую экскурсию! И даже погода не испортила впечатления)
Время полетело незаметно,был увлечен даже ребёнок 4 лет! 😀
Очень много интересного и познавательного узнали
Рекомендуем! 🙃
Юлия
7 сен 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время в Боровске. Узнали много интересного об истории города, о выдающихся личностях, связанных с Боровском. Екатерина поделилась информацией не только о давней истории города,
Андрей
6 сен 2025
Экскурсия с гидом Екатериной по Боровску нам очень понравилась. Рассказ был интересным и познавательным, узнали для себя много нового и про город, и про старообрядцев, а также новые для нас факты нашей истории. Екатерина отлично владеет материалом и хорошо его подает. Однозначно рекомендуем такую экскурсию с нашим гидом. Спасибо большое за замечательный день в Боровске.
И
Ирина
25 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию Екатерине! Время пролетело незаметно! Даже дети слушали, не отвлекаясь. Обязательно посетим и другие экскурсии
С
Сергей
22 авг 2025
17 августа 2025 года мы были на экскурсии по Боровску. Наш экскурсовод – Екатерина. Екатерина познакомила нас городом, с его необычным обликом расписанных художником фасадов зданий, прекрасными видами на холмистый
г
григорий
7 авг 2025
Интересно, познавательно. Екатерина хороший рассказчик
С
Сергей
31 июл 2025
Боровск- удивительный городок с богатой историей, спасибо нашему экскурсоводу Екатерине за чудесный день! Было много информации, интересных фактов, о чём не узнаешь в интернете, наш день был активным но не перегруженным! Отдельная благодарность за организованный обед и дегустацию пряников! Завершили экскурсию с юмором! День пролетел на позитиве, несмотря на жаркую погоду!
