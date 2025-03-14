Главные экскурсионные места в Брянске

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Брянске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мистический Брянск: по местам городских легенд
На автобусе
2.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: У гипермаркета Линия1
Расписание: в пятницу в 18:30
4 апр в 18:30
11 апр в 18:30
900 ₽ за человека
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    14 марта 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
  • Е
    Евгений
    22 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
  • С
    Сергей
    20 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
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    его личные оценки глобальных событий и поэтическую лирику, то можно ещё раз смело записываться на данную экскурсию, но уже летом! Спасибо!

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  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
  • Б
    Брылева
    18 апреля 2023
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Брянску в апреле 2025
Сейчас в Брянске в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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