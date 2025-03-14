Групповая
до 17 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: У гипермаркета Линия1
Расписание: в пятницу в 18:30
4 апр в 18:30
11 апр в 18:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 марта 2025Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
- ЕЕвгений22 января 2025Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
- ССергей20 января 2025Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
- ООксана27 апреля 2024Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
- ББрылева18 апреля 2023Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брянске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Брянску в апреле 2025
Сейчас в Брянске в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Брянске на 2025 год по теме «Популярные места», 88 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь