Что вас ждет

Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей нашего города — мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию на транспорте.

В дополнение к прогулке по историческому центру Брянска мы предлагаем посетить Курган Бессмертия — монумент в честь павших во время Великой Отечественной войны.

Вы так же увидите городище «Чашин Курган», который называют «Сердцем Брянска», поскольку из него вырос город. Мы посетим Свенский монастырь в селе Супонево, первые упоминания о котором встречаются в источниках XVI века, когда по указу Ивана Грозного на этом месте возвели два каменных храма.