Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте

Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество...

Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей Брянска — мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию на транспорте.

Мы предлагаем посетить Курган Бессмертия, городище «Чашин Курган», который называют «Сердцем Брянска», поскольку из него вырос город.

Мы посетим Свенский монастырь в селе Супонево, первые упоминания о котором встречаются в источниках XVI века, когда по указу Ивана Грозного на этом месте возвели два каменных храма.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Брянска
  • Курган Бессмертия — монумент в честь павших во время Великой Отечественной войны
  • Городище «Чашин Курган»
  • Свенский монастырь в селе Супонево
Что вас ждет
Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей нашего города — мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию на транспорте.
В дополнение к прогулке по историческому центру Брянска мы предлагаем посетить Курган Бессмертия — монумент в честь павших во время Великой Отечественной войны.
Вы так же увидите городище «Чашин Курган», который называют «Сердцем Брянска», поскольку из него вырос город. Мы посетим Свенский монастырь в селе Супонево, первые упоминания о котором встречаются в источниках XVI века, когда по указу Ивана Грозного на этом месте возвели два каменных храма.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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