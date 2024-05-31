1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
«Поймете, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
«Храм-памятник «Неопалимая Купина»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Что вас ждет Посещение единственного в России музея хрусталя, завода хрусталя и храма «Неопалимая купина» с уникальным иконостасом»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 мая 2024Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.
- ССветлана26 мая 2024Экскурсия прошла динамично и интересно
- ССергей6 мая 2024В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
- ВВладимир1 февраля 2022Все хорошо! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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