С Сергей По древнему Брянску: обзорная экскурсия Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.

С Светлана По древнему Брянску: обзорная экскурсия Экскурсия прошла динамично и интересно

С Сергей По древнему Брянску: обзорная экскурсия В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.

О Оксана Мистический Брянск: по местам городских легенд Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию

Б Брылева Мистический Брянск: по местам городских легенд Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!

Л Людмила Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково читать дальше Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний! Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на