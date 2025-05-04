Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Пятница — воскресенье
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Сейчас вся территория старинной усадьбы в Овстуге стала музеем-заповедником»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 мая 2025Много раз были в Брянске, но с экскурсией в первый раз. Город открылся с новой стороны. Было интересно слушать и гостям и коренным жителям.
- ТТамара7 апреля 2025Понравилась экскурсия с Михаилом. Быстро договорились, в день экскурсии у меня была небольшая накладка - удалось оперативно скорректировать время. Михаил сразу
- ААнна14 марта 2025Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в мае 2025
Сейчас в Брянске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 6000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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