Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные достопримечательности города — Петро-Павловский женский монастырь, Рождественскую церковь, Воскресенскую церковь, Троицкий Кафедральный собор и многое другое.