Обзорная пешеходная экскурсия по городу

Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные...

Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные достопримечательности города — Петро-Павловский женский монастырь, Рождественскую церковь, Воскресенскую церковь, Троицкий Кафедральный собор и многое другое.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Обзорная пешеходная экскурсия по городу

Что вы увидите 🤩

  • Петро-Павловский женский монастырь
  • Рождественская церковь
  • Воскресенская церковь
  • Троицкий Кафедральный собор
  • Смотровая площадка на Покровской горе
  • Верхний Судок
  • Бульвар Гагарина
  • Парк деревянных скульптур
  • Площадь Партизан
  • Памятник воинам и партизанам Великой Отечественной войны.

Что вас ждет:

  • Помимо святынь древнего города вы посетите самую высокую точку Брянска — смотровую площадку на Покровской горе. Побываете на Верхнем судке, прогуляетесь по бульвару Гагарина. Увидите единственный в России Парк деревянных скульптур, который занесен в список «300 Уникальных парков России». Посетите центральную площадь города — Площадь Партизан, на которой горит вечный огонь у величественного монумента — памятника воинам и партизанам Великой Отечественной войны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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