Памятник воинам и партизанам Великой Отечественной войны.
Что вас ждет:
Помимо святынь древнего города вы посетите самую высокую точку Брянска — смотровую площадку на Покровской горе. Побываете на Верхнем судке, прогуляетесь по бульвару Гагарина. Увидите единственный в России Парк деревянных скульптур, который занесен в список «300 Уникальных парков России». Посетите центральную площадь города — Площадь Партизан, на которой горит вечный огонь у величественного монумента — памятника воинам и партизанам Великой Отечественной войны.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.