Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Приглашаю вас на прогулку по Чебоксарам, на которой вы познакомитесь с увлекательными фактами истории, колоритной культуры и особенностями жизни в городе наших дней. 5 34 отзыва

Наталия Ваш гид в Чебоксарах Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка -5% 5600 ₽ выгода 280 ₽ 5320 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 34 отзыва 1 час 41 минута 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Я познакомлю Вас с историей города от его основания до современности. Расскажу о национальной культуре и традициях, о памятниках архитектуры и о том, как развивается город сегодня. Приглашаю на увлекательную прогулку) Мы начнем от пешеходной улицы и пройдем через Красную площадь, а далее по самому длинному иллюминированному мосту к монументу Матери-Покровительнице, главной доминанте нашего города. Вы знаете, как самовыражались наши чувашские женщины, о культуре нашего народа и какие секреты хранит в себе национальная вышивка. А также, почему чуваши одна из самых последних национальностей, которая приняла православие. Какие истории хранят купеческие особняки, построенные в стиле русского барокко и модерна, которые спасли еще в советское время, когда Чебоксары чуть не превратились в «итальянскую Венецию». А еще мы сделаем красивые фотографии с лучших смотровых площадок

Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красная площадь и Арбат

Монумент Матери-покровительнице

Самый длинный световой мост России

Памятники культурного и православного зодчества

Залив

Театр оперы и балета

Сквер Константина Иванова

Московская набережная Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Чувашская Республика - Чувашия, городской округ Чебоксары, Ленинский район, Красная площадь Завершение: Сквер К. Иванова Когда и сколько длится? Когда: Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади Экскурсия длится около 1 часа 41 минуты Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.