Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Приглашаю вас на прогулку по Чебоксарам, на которой вы познакомитесь с увлекательными фактами истории, колоритной культуры и особенностями жизни в городе наших дней.
Описание фото-прогулкиЯ познакомлю Вас с историей города от его основания до современности. Расскажу о национальной культуре и традициях, о памятниках архитектуры и о том, как развивается город сегодня. Приглашаю на увлекательную прогулку) Мы начнем от пешеходной улицы и пройдем через Красную площадь, а далее по самому длинному иллюминированному мосту к монументу Матери-Покровительнице, главной доминанте нашего города. Вы знаете, как самовыражались наши чувашские женщины, о культуре нашего народа и какие секреты хранит в себе национальная вышивка. А также, почему чуваши одна из самых последних национальностей, которая приняла православие. Какие истории хранят купеческие особняки, построенные в стиле русского барокко и модерна, которые спасли еще в советское время, когда Чебоксары чуть не превратились в «итальянскую Венецию». А еще мы сделаем красивые фотографии с лучших смотровых площадок
Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь и Арбат
- Монумент Матери-покровительнице
- Самый длинный световой мост России
- Памятники культурного и православного зодчества
- Залив
- Театр оперы и балета
- Сквер Константина Иванова
- Московская набережная
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Чувашская Республика - Чувашия, городской округ Чебоксары, Ленинский район, Красная площадь
Завершение: Сквер К. Иванова
Когда и сколько длится?
Когда: Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади
Экскурсия длится около 1 часа 41 минуты
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилась экскурсия, узнали много интересного о городе Чебоксары, посмотрели основные достопримечательности центра города. Наталья прекрасный экскурсовод, было интересно и взрослому и детям разных возрастов. Очень рекомендую воспользоваться такой прогулкой для знакомства с городом и его историей.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Были впервые в Чебоксарах и решили выбрать пешеходную экскурсию по городу с Натальей. Очень понравилось 👍Время пролетело незаметно, несмотря на дождь, мы смогли насладиться видами города. А экскурсовод заряжала своей энергией, искрометным юмором. Даже ребёнок 11 лет был увлечён экскурсией, задавал вопросы. Однозначно рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
П
Выбирали Наталию по отзывам, столько восторга и эмоций не ожидали от экскурсии. Высокопрофессиональный гид, не только эрудированный, но и чувством юмора. Не каждому экскурсоводу это свойственно. Плюс грамотная речь, приятный
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Мы влюбились в Чебоксары❤️❤️❤️ Слова восхищения и благодарности нашему экскурсоводу Наталье.
Профессионал с большой буквы. Умение переключаться между взрослыми и детьми, разбавлять материал шутками и историями, сделали экскурсию нескучной и лёгкой.
Профессионал с большой буквы. Умение переключаться между взрослыми и детьми, разбавлять материал шутками и историями, сделали экскурсию нескучной и лёгкой.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Здравствуйте! Экскурсия всем понравилась.
Два часа прогулки по Чебоксарам прошли активно и практически незаметно.
У нас была группа из 6 человек. Многие были в Чебоксарах впервые.
Спасибо Наталье за предложенную кандидатуру экскурсовода Регины.
Два часа прогулки по Чебоксарам прошли активно и практически незаметно.
У нас была группа из 6 человек. Многие были в Чебоксарах впервые.
Спасибо Наталье за предложенную кандидатуру экскурсовода Регины.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Интересная подача материала. Спасибо за проведённую экскурсию, посмотрели на город совсем другими глазами.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Чебоксар
Похожие экскурсии на «Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»»
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пройти по местам притяжения старого города и услышать интересные истории
Начало: На Красной площади
29 авг в 14:00
1450 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Экскурсии проводятся по праздничным и выходным дням
29 авг в 14:00
1282.50 ₽
1350 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
8%
Фотопрогулка
до 7 чел.
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
5060 ₽
5500 ₽ за всё до 7 чел.
-5%
5320 ₽ за экскурсию