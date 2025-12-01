Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
«На улице Константина Иванова, классика чувашской литературы, я расскажу о Никольском женском монастыре, о двух храмах-близнецах, о колыбели русского православия в Чебоксарах — Введенском соборе»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
«Главные улицы и лучшие виды города»
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
- ДДиляра1 декабря 2025В день рождения мужа,решили изменить привычные посиделки и посвятить этот день только имениннику! В качестве подарка выбрали посещение соседней республики,выбор
- ЛЛилия1 декабря 2025Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! За несколько часов с Наталией, мы получили много интересной информации из истории Чебоксар, ознакомились с основными достопримечательностями. Остались очень довольны! Спасибо Наталие!
- ССергей15 ноября 2025Спасибо!
- ММария11 ноября 2025Поехала в Марий Элла пару дней и поняла, что для Йошки это много! Поехала на маршрутке до Чебоксары, заранее изучила
- ММаркина29 октября 2025Невероятные впечатления! Огромное спасибо Наталье за экскурсию!
Впечатления — яркие, несравнимые ни с чем! Город Чебоксары — это вообще как картинка
- ООльга25 октября 2025Было все очень комфортно, легко!
Посетили главные достопримечательности.
- ЮЮлия5 октября 2025Экскурсия была незабываемая. Время пролетело очень быстро и было жаль расставаться с таким замечательным, эрудированным и веселым гидом Натальей. Она
- ООльга28 сентября 2025Прекрасно организованная экскурсия. В нашем случае самый удачный формат - автомобильно-пешеходная. Наталия показала все достопримечательности, рассказала много интересного, при этом максимально учла пожелания и слабую активность одного из участников. Спасибо большое за прекрасно проведенное время
- ЕЕвгения7 сентября 2025Экскурсия просто великолепная! Главная заслуга в этом, безусловно, экскурсовода. Наталья - очень интересный человек, с чувством юмора и харизмой. Спасибо за неординарный, интересный рассказ, индивидуальный подход!! Два часа пролетели, как 15 минут. Буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым и родным.
- ММария4 сентября 2025Большое спасибо Наталье за удивительную экскурсию по Чебоксарам!
Мы были на экскурсии всей семьёй: сын, я и мои родители. Эта поездка
- ЕЕкатерина17 августа 2025Огромное спасибо Наталии за экскурсию! У нас были сложности со временем начала, т. к. не совсем успевали с поезда, но
- ООльга12 августа 2025Были на обзорной экскурсии по городу на автомобиле. Впечатления - только позитивные. Экскурсия прошла живо и не была перегружена излишними деталями. Хочется отметить, что Наталия большой и увлеченный профессионал своего дела.
Очень рекомендую.
- ИИгорь11 августа 2025Наталья, очень позитивный человек. Вовлекает в общение с первого слова. Рекомендую данного экскурсовода.
- ССветлана3 августа 2025Великолепный рассказ с глубоким знанием истории города и любовью к народу Чувашии. Очень удобный формат экскурсии, успели многое посмотреть. Наталья - профессионал! Спасибо ей большое! Рекомендую всем!
- ККсения25 июля 2025Все пошло очень хорошо) после бронирования экскурсии, Наталия сразу прислала путеводитель по городу, которым мы с радостью воспользовались и назначили встречу после обеда в ресторане, который порекомендовала Наталия.
Отличные локации, комфортный маршрут и интересный рассказ. С удовольствием вернемся за другой экскурсией)
- ТТатьяна20 июля 2025Экскурсия по Чебоксарам с Наталией оставила самые приятные впечатления.
Очень удобно, что маршрут проходит на автомобиле — это позволяет комфортно охватить
- ТТатьяна3 июля 2025Наталья именно тот человек, который потребуется Вам, если вы в Чебоксарах оказались в первый раз и ничегошеньки, как и мы,
- ВВера2 июля 2025Гид Наталия - полный восторг!!! Это человек, который очень глубоко знает историю, любит свой край, при этом, умеет подать информацию с огромным чувством юмора, легко, интригующе! Интереснейшая экскурсия! Влюбились в Чебоксары, во многом благодаря этому превосходному гиду!!! Спасибо огромное!!!
- ССвирко2 июля 2025Спасибо большое за экскурсию. Я в полном восторге от этой экскурсии. Раза три уже был в Чебоксарах, но Наталья показала свой город для меня с новой стороны. Мы побывали в местах, о которых я даже не знал.
- ССофья30 июня 20254 июня были на экскурсии по Чебоксарам. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Все прошло великолепно и замечательно!!! Спасибо
