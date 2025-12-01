Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Чебоксар

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Чебоксарах, цены от 3600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
«На улице Константина Иванова, классика чувашской литературы, я расскажу о Никольском женском монастыре, о двух храмах-близнецах, о колыбели русского православия в Чебоксарах — Введенском соборе»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
«Главные улицы и лучшие виды города»
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
2 часа
-
10%
106 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    1 декабря 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    В день рождения мужа,решили изменить привычные посиделки и посвятить этот день только имениннику! В качестве подарка выбрали посещение соседней республики,выбор
    читать дальше

    пал на столицу Чувашии, Чебоксары. При этом хотелось не просто посмотреть,а послушать знающего,интересного экскурсовода. После тщательного ознакомления с предлагаемыми кандидататурами экскурсоводов,выбор стал очевиден, Наталия. Перед началом экскурсии Наталия прислала путеводитель по городу. Экскурсия проводилась на авто с не большими пешеходными остановками. Наталия,очень приятная в общении,с огромным чувством юмора, профессионал своего дела💯, очень структурировано,не навязчиво ведет свой диалог,при этом отвечает на все возникающие вопросы. Во время путешествия мы охватили не только центр,но и отдаленные важные локации. Наталия, увлеченный гид,влюбленный в Чувашию и в свое дело. С Наталией,мы вновь вспомнили жизнь и заслуги всех знаменитых исторических личностей Чувашии,один из которых В. И. Чапаев! Вспомнили легендарного космонавта и их земляка Андриана Григорьевича Николаева. Узнали новые факты из их жизни. Посещение Введенского Собора и рассказ о фресках,просто Восторг! Вообщем экскурсия «пролетела»на одном дыхании и вместо положенных двух часов,Наталия провела с нами 2,5часа,без дополнительной оплаты. В конце экскурсии,по нашей просьбе,Наталия порекомендовала ресторан с национальными блюдами, а Именинник получил приятный презент от Наталии,за что отдельное,спасибо 🌹. Очень Благодарны Наталии за знакомство с городом и искреннее гостеприимство! Одназначно!рекомендуем этого гида.
    Наталия,желаем вам благодарных туристов и благополучия в новом году! С,уважением Рафаэль и Диляра.

  • Л
    Лилия
    1 декабря 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! За несколько часов с Наталией, мы получили много интересной информации из истории Чебоксар, ознакомились с основными достопримечательностями. Остались очень довольны! Спасибо Наталие!
  • С
    Сергей
    15 ноября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо!
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Поехала в Марий Элла пару дней и поняла, что для Йошки это много! Поехала на маршрутке до Чебоксары, заранее изучила
    читать дальше

    экскурсоводов этого города и нашла Наталью на авто! Именно на авто по этому городу! Город красивый, а Наталье равных нет по ведению экскурсий! Глубоко интеллигентный и образованный человек, много знающий не только в своем городе, но и за пределами страны! Только к ней за знаниями и положительными эмоциями!

  • М
    Маркина
    29 октября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Невероятные впечатления! Огромное спасибо Наталье за экскурсию!
    Впечатления — яркие, несравнимые ни с чем! Город Чебоксары — это вообще как картинка
    читать дальше

    из сказки. Узнали много нового и интересного о городе и о национальных традициях чувашского народа.
    Всё было организовано комфортно, продуманно и с большой заботой о нас. Наталья очень интересный и знающий экскурсовод, отзывчивый душевный человек, даже после экскурсии была с нами на связи, помогала добрыми советами о том, куда еще можно сходить самостоятельно. Спасибо вам за эту душевность и высокий уровень ответственности перед нами. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    25 октября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Было все очень комфортно, легко!
    Посетили главные достопримечательности.
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Экскурсия была незабываемая. Время пролетело очень быстро и было жаль расставаться с таким замечательным, эрудированным и веселым гидом Натальей. Она
    читать дальше

    из тех людей, которые умеют показать свой город таким образом, что невольно влюбляешься в него и хочется возвращаться туда снова и снова. Наталья умеет весело и непринужденно рассказывать в том числе и о серьезном, удерживая внимание всех туристов: и взрослых и детей. Автомобильная экскурсия позволила охватить весь город, и мы поставили себе флажки, где бы хотелось побывать отдельно подольше. А еще Наталья заботится о своих туристах и высылает путеводитель по городу, которым мы воспользовались еще до экскурсии, посетили интересные места и ресторанчик, в котором смогли отведать национальную кухню. Спасибо Вам, Наталья, мы уверены, что не в последний раз в Вашем городе и при следующем визите обязательно воспользуемся Вашими услугами, чтобы посмотреть и узнать еще больше о городе и его окрестностях. До скорых встреч.

  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Прекрасно организованная экскурсия. В нашем случае самый удачный формат - автомобильно-пешеходная. Наталия показала все достопримечательности, рассказала много интересного, при этом максимально учла пожелания и слабую активность одного из участников. Спасибо большое за прекрасно проведенное время
  • Е
    Евгения
    7 сентября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Экскурсия просто великолепная! Главная заслуга в этом, безусловно, экскурсовода. Наталья - очень интересный человек, с чувством юмора и харизмой. Спасибо за неординарный, интересный рассказ, индивидуальный подход!! Два часа пролетели, как 15 минут. Буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым и родным.
  • М
    Мария
    4 сентября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Большое спасибо Наталье за удивительную экскурсию по Чебоксарам!

    Мы были на экскурсии всей семьёй: сын, я и мои родители. Эта поездка
    читать дальше

    стала ярким и запоминающимся событием для всех нас! Наталья смогла сделать так, что было интересно всем возрастам!

    В её экскурсии гармонично сочетается глубокая история, богатая культура и живой фольклор Чувашии. Очень продуманный маршрут: комфортное передвижение на машине сменялось недолгими, но насыщенными прогулками. Это особенно ценно для пожилых людей, которые смогли увидеть многое без усталости.

    За несколько часов мы увидели самые разные и неожиданные части чувашской столицы: и оживленный центр, и уютные отдаленные уголки, получив полное представление о городе.

    Время пролетело абсолютно незаметно! У Натальи нетривиальный подход к подаче материала — это не заученный текст, а живое, увлеченное повествование, диалог, который никого не оставляет равнодушным.

    Однозначно рекомендуем Наталью как прекрасного гида и настоящего профессионала!

  • Е
    Екатерина
    17 августа 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Огромное спасибо Наталии за экскурсию! У нас были сложности со временем начала, т. к. не совсем успевали с поезда, но
    читать дальше

    с Наталией все удалось решить. Рассказы Наталии были не только интересными, но еще помогли сориентироваться, определить дальнейшие планы. Сам город очень понравился! Также Наталия сделала несколько отличных фотографий нас на видовых точках.

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Были на обзорной экскурсии по городу на автомобиле. Впечатления - только позитивные. Экскурсия прошла живо и не была перегружена излишними деталями. Хочется отметить, что Наталия большой и увлеченный профессионал своего дела.
    Очень рекомендую.
  • И
    Игорь
    11 августа 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Наталья, очень позитивный человек. Вовлекает в общение с первого слова. Рекомендую данного экскурсовода.
  • С
    Светлана
    3 августа 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Великолепный рассказ с глубоким знанием истории города и любовью к народу Чувашии. Очень удобный формат экскурсии, успели многое посмотреть. Наталья - профессионал! Спасибо ей большое! Рекомендую всем!
  • К
    Ксения
    25 июля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Все пошло очень хорошо) после бронирования экскурсии, Наталия сразу прислала путеводитель по городу, которым мы с радостью воспользовались и назначили встречу после обеда в ресторане, который порекомендовала Наталия.
    Отличные локации, комфортный маршрут и интересный рассказ. С удовольствием вернемся за другой экскурсией)
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Экскурсия по Чебоксарам с Наталией оставила самые приятные впечатления.
    Очень удобно, что маршрут проходит на автомобиле — это позволяет комфортно охватить
    читать дальше

    как центр города, так и отдалённые, но важные локации. Наталия — грамотный и увлечённый гид, влюбленный в Чувашию, рассказывает интересно, с уважением к истории и культуре города.

    Во время экскурсии мы увидели как современную столицу, так и её историческое ядро: Введенский собор (поразил!), старейшую действующую тюрьму России, памятники разных архитектурных эпох и живописные смотровые площадки. Особое внимание было уделено чувашским традициям и самобытности народа — благодаря этому появилось глубокое понимание города, а не просто набор увиденных мест.

    Приятным бонусом стали фотографии, которые Наталия делает в ходе поездки, а также электронный путеводитель с полезной информацией и рекомендациями.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Чебоксарами не поверхностно, а с погружением и уважением к местной истории.

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Наталья именно тот человек, который потребуется Вам, если вы в Чебоксарах оказались в первый раз и ничегошеньки, как и мы,
    читать дальше

    не знаете о городе. Это было потрясающе. Она познакомит Вас с чувашским языком, историей города и его достопримечательностями. Ах, да… еще с ветерком прокатит по городу, если вы берете автоэкскурсию😁 Где и как лучше сделать фоточки, отведать нацкухню и погулять. Все это с легкостью и задором преподносит Наталья. А что еще нужно для знакомства с городом?
    Вчера брали экскурсию, сегодня соцсети показывают дату Вашего рождения. Поздравляем 🎊🎈🍾 Всего, уверена, вы знаете чего.
    Спасибо Вам огромное. Мы обязательно вернемся в Чебоксары.

  • В
    Вера
    2 июля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Гид Наталия - полный восторг!!! Это человек, который очень глубоко знает историю, любит свой край, при этом, умеет подать информацию с огромным чувством юмора, легко, интригующе! Интереснейшая экскурсия! Влюбились в Чебоксары, во многом благодаря этому превосходному гиду!!! Спасибо огромное!!!
  • С
    Свирко
    2 июля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо большое за экскурсию. Я в полном восторге от этой экскурсии. Раза три уже был в Чебоксарах, но Наталья показала свой город для меня с новой стороны. Мы побывали в местах, о которых я даже не знал.
  • С
    Софья
    30 июня 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    4 июня были на экскурсии по Чебоксарам. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Все прошло великолепно и замечательно!!! Спасибо
    читать дальше

    огромное Наталье за такую содержательную, познавательную и интересную экскурсию. Подача материала - очень простая, с юмором, хорошо запоминающаяся. Узнали очень много нового о городе Чебоксары, о Чувашии, о людях населяющих эту республику. Проводилась экскурсия на машине, благодаря этому много объектов удалось посмотреть. Наталья великолепно водит машину и при этом общается с экскурсантами.
    Еще хочется отметить, что Наталья это профессионал с большой буквы. Видно, что она очень любит свой край и эту любовь старается передать людям.
    Когда мы сами поехали в Этнопарк Сувар (там к сожалению не было экскурсии), так Наталья нам надиктовала на телефон и историю этого парка и что означают все эти деревянные скульптуры. Какие это боги, как им молились и т. д. Мы ходили там как будто с аудиогидом. Отдельный поклон ей за это. Потому что просто так там пройтись конечно интересно, но ничего непонятно.
    Так же рассказала нам где еще побывать, что посмотреть, что привезти из Чебоксар, где отведать национальную кухню и просто вкусно и дешево поесть.
    А еще сразу после заказа экскурсии на сайте выслала свой путеводитель по Чебоксарам. Там много нужной и полезной информации.
    Мы очень рекомендуем этого гида и ее экскурсии.
    Еще раз спасибо огромное!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Чебоксары
  2. Неспешное знакомство с Чебоксарами
  3. По Чебоксарам на автомобиле
  4. Чебоксары вчера и сегодня
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Монумент Матери
  2. Введенский Собор
  3. Площадь Республики
  4. Музей пива
  5. Чебоксарский залив
  6. Красная площадь
  7. Самое главное
  8. Сквер Чапаева
  9. Парк Амазония
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 6000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Чебоксар. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод