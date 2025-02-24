Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида

Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, столицы Чувашии, и откройте для себя её тайны и легенды. Город удивит вас живописными видами и богатой историей
Увлекательная поездка по Чебоксарам на автомобиле гида предлагает уникальную возможность познакомиться с историей столицы Чувашии.

Туристы смогут увидеть сквер Чапаева, парк Победы, прогуляться по Московской и Театральной набережным, а также посетить Красную площадь и бульвар Купца Ефремова. Введенский кафедральный собор и интересные легенды города ждут вас. Не упустите шанс сделать красочные фотографии и попробовать национальные блюда
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 📸 Возможность сделать яркие фото
  • 🍽️ Советы по национальной кухне
  • 🗺️ Узнаете легенды и истории
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Ближайшие даты:
26
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апр30
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мая5
мая13
мая18
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Сквер Чапаева
  • Парк Победы
  • Московская набережная
  • Театральная набережная
  • Красная площадь
  • Бульвар Купца Ефремова
  • Введенский кафедральный собор

Описание экскурсии

С удовольствием познакомлю вас со столицей нашей родной Чувашской республики. В нашем городе множество живописных мест, церквей и памятников. Вы сможете сделать много красочных фотографий со смотровых площадок, которые откроют потрясающие виды.

Что вас ждет на экскурсии?

Я поделюсь с вами советами о том, где можно попробовать национальные блюда, какие магазины стоит посетить и в каких музеях побывать. Мы проедем по главным улицам нашего города, а также пешком пройдёмся по:

  • Бульвару К. Ефремова,
  • Красной площади,
  • Московской набережной.

Посещение Введенского кафедрального собора

По желанию мы посетим самую главную церковь нашего народа - Введенский кафедральный собор. Это не только архитектурная жемчужина, но и место, насыщенное историей и духовностью.

История и легенды

Вы узнаете историю города и услышите интересные легенды, а также чувашские сказки. Вместе мы попробуем ответить на несколько увлекательных вопросов:

  1. При каких обстоятельствах девушка оказалась на луне?
  2. Как связаны Монумент Воинской Славы и Монумент Матери-Покровительницы?
  3. Почему Любочка и Федор покинули свой особняк, построенный в 1911 году в стиле модерн?

На эти и многие другие вопросы мы найдем ответы во время моей интересной экскурсии. С нетерпением жду нашей встречи!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Сквер Чапаева
  • ‭ Парк Победы
  • ‭ Московская набережная
  • ‭ Театральная набережная
  • ‭ Красная площадь
  • ‭ Бульвар Купца Ефремова
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с экскурсантом
Завершение: Чебоксары, Красная площадь, 5/2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
24 фев 2025
Мы с Еленой отправились на автомобильную экскурсию, и это было просто восхитительно! Столько новых знаний и такая лёгкая подача материала! Это было невероятно интересно!
Елена — очень приятный и позитивный человек,
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настоящий профессионал своего дела. Она смогла влюбить нас в город Чебоксары, в его историю и современность. Всё было очень профессионально, грамотно, легко и интересно!
Экскурсия пролетела как одно мгновение, но впечатлений и эмоций хватило бы на целую жизнь. Спасибо Елене за это незабываемое путешествие!

Л
16 янв 2025
Замечательная экскурсия и великолепный гид! Елена познакомила нас с Чебоксарами, показала много всего красивого и интересного! Рассказала об исторических моментах, о традициях чувашского народа и все это в лёгкой занимательный
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форме. Милая, приятная, заботливая девушка! Много знает и, не считаясь с личным временем, показала нам даже больше, чем мы рассчитывали! Осмотрели и посетили старинные храмы и монастырь, прогулялись по местному Арбату и Красной площади, увидели главные символы города: памятники матери -Покровительнице, Чапаеву, космонавта Николаеву, побывали в парке Победы, посмотрели на Волгу с прекрасной набережной и много, много ещё всего… и всё это благодаря нашему гиду Елене. Замечательный человек и очень знающий! Время просто пролетело, но мы очень довольны и рекомендуем именно этого экскурсовода! Не пожалеете! Спасибо, милая Елена!!!

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